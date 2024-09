Krešić o curenju informacija u aferi Black Hawk: “To je jedna vrsta izdaje”

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović govorio je o stanju u Hrvatskoj vojsci.

Američki State Department odobrio je prodaju HIMARS-a (High Mobility Artillery Rocket Systems) Hrvatskoj u vrijednosti 390 milijuna dolara.

Anušić: HIMARS je vrlo moćno i jako važno oružje za Hrvatsku vojsku

“To je oružje koje je Hrvatskoj vojsci neophodno za prve napade, to je moćno oružje, to u ovom dijelu Europe imaju samo Poljska i Rumunjska. Pozdravljam odluku Vlade o modernizaciji Hrvatske vojske. S ovim bi vojska u kopnenom dijelu dobila veliku moć”, kazao je Krešić.

Komentirao je i vojni rok. “Mi odmrzavamo vojni rok, rekao bih da je ovo dobar potez jer smo se stalno zalagali da Hrvatska vojska treba imait obvezno služenje roka da bi mogli imati popunu i kvalitetnu pričuvu. Mislim da je dobro da se uvodi, neka je i dva mjeseca, nek se mladi nađu, upoznaju i steknu osnovna znanja i vještine.”

MORH objavio koliko puta je Milanović koristio vojne helikoptere

Osvrnuo se i na tzv. aferu Black Hawk koja je dovela do novog prijepora između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

“Štićene osobe ne bi trebale otkrivati rute gdje putuju, ali javnost mora znati zbog čega je putovao ili predsjednik Vlade ili predsjednik države i koju je zadaću obavio za interes naroda”, rekao je Krešić.

U ovom slučaju su informacije procurile u javnost. “Tko otkriva na kojoj ruti leti? To se ne smije činiti, to je izdaja jedne vrste. Položiti račune što ste obavili i reći javnosti koliko ste potrošili, to bi trebalo znati, prekoračuje li netko proračun koji mu je odobren.”

