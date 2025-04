Kakvo nas vrijeme očekuje na Praznik rada?

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Praznik rada 1. svibnja povoljan za aktivnosti na otvorenom i za boravak u prirodi uz obilje sunca i slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Kvarneru i podvelebitskom primorju slabu buru.

Polje visokog tlaka anticiklone prostire se nad gotovo cijelom Europom, a njezin utjecaj uz stabilno vedro vrijeme i slabu mjestimice umjerenu anticiklonalnu buru zadržat će se nad našim krajevima do kraja idućeg vikenda. Najviše dnevne temperature zraka prema kraju tjedna porast će u unutrašnjosti mjestimice i do 28 C na Jadranu će zbog sporijeg zagrijavanja mora od kopna najviše dnevne temperature biti oko 26C.

Prvi dani svibnja donose stabilno vrijeme, ali očekuje nas i nova promjena

U planinskim krajevima unutrašnjosti još danas u ponedjeljak i sutra u utorak poslijepodne slab razvoj dnevne naoblake tako da su u Lici i Gorskom kotaru mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi.

Praznik rada 1. svibnja povoljan za aktivnosti na otvorenom i za boravak u prirodi uz obilje sunca i slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Kvarneru i podvelebitskom primorju slabu buru. Jutarnje temperature će početkom tjedna biti u unutrašnjosti oko 7, da bi na kraju tjedna porasle za stupanj ili dva. Na Jadranu jutarnje temperature oko 11 uz obalu i na kopnu do 14 na otocima i jugu Dalmacije.

Ultravioletni indeks je visok stoga oprez pri izlaganju svibanjskom suncu. Temperatura mora je trenutačno između 17 i 19 C, do kraja tjedna porast će na za kupanje ugodnih 20C.

