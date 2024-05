Radić za N1 otkrio razloge zašto nije ministar u novoj Vladi

Podijeli :

Mario Radić iz Domovinskog pokreta u N1 Dnevniku s našom Ninom Kljenak razgovarao je o sastavu nove Vlade i objasnio zašto je ispao iz kadrovske križaljke i nije pronašao mjesto među ministrima.

Mario Radić ispao je iz kadrovske križaljke i nije među ministrima u novoj Vladi, a sada je otkrio i zašto: “Bilo je par razloga. Jedan od njih je Ministarstvo demografije, imali smo puno razgovara oko toga, ali nema adekvatnog prostora za Ministarstvo. Prvi zadatak ministra će biti naći adekvatan prostor, ja tu nisam najspretniji. Drago mi je što je Ivan Šipić to prihvatio. Drugi razlog, DP je napravio odličan rezultat i imali smo ogroman porast. Zajedno smo zaključili da je najbolje da Šipić preuzme tu ulogu, a moja je uloga koordinatora na koalicijskim sastancima. Ja ću ostati u demografiji, vjerojatno ću nastaviti tu pomagati i biti savjetnik ministra”, objasnio je.

“To je bila moja odluka i odluka stranke”, dodao je.

Radić: Neću biti član nove Vlade

“Ostajem kao pregovarač”

Radić je istaknuo da ta odluka nije imala veze s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Dodao je da je jedan od razloga zašto nije ministar u Vladi i PPD: “Moja povezanost s Pavlom Vujnovcem je jedan od razloga, ali to je žalosno. Ako sam ja dioničar u nekoj tvrtki i prenio sam upravljačka prava na odvjetnički ured i tu ima puno dioničara, to nema veze s poslovanjem, ali mora se o nečemu pričati pa je to tako.”

Radić je istaknuo da nigdje ne odlazi i da ostaje u stranci: “Ostajem kao pregovarač, to je dugotrajan proces i veliki dio pada na moja leđa.”

Hoće li Šušnjar upravljati neovisno?

Dodao je da je svoja upravljačka prava prenio na drugog odvjetnika.

Radić je odgovorio na pitanje može li Ante Šušnjar raditi neovisno: “Promet PPD-a pada jer će, kako sam ja čuo iz određenih krugova, Vujnovac jedan dio poslovanja preseliti iz Hrvatske u Švicarsku. Hrvatska će izgubiti vjerojatno milijardu eura poreza, to će biti rezultat kampanje Nikole Grmoje i svih njih oko toga. Ja sam za potpunu transparentnost, ali na ovaj način i bez dokaza prozivati ljude nije pravi način. Ante Šušnjar je odvjetnik i zna sve o poslovanju. Siguran sam da će neovisno upravljati”, istaknuo je.

Penava objavio tko su ministri DP-a u novoj Vladi

Radić je rekao da je Ministarstvo energetike nuđeno DP-u u pregovorima: “Tražili smo Ministarstvo kulture i Ministarstvo unutarnjih poslova, ovdje smo se našli i to je sada za nas završena priča. To nije bio naš prvi zahtjev. Legitimno je od HDZ-a da želi takvo Ministarstvo dati nekom drugom. Dao nam je vrući krumpir”, kazao je.

O koalicijskom sporazumu

Komentirao je koalicijski sporazum HDZ-a i DP-a: “To je početna pozicija za daljnji rad. Ne možemo izaći pred birače i reći da smo postigli sve što smo obećavali.”

Objasnio je kakav je odnos između njega i Plenkovića: “Ovo je bila jedina opcija da se napravi Vlada. Zbog SDSS-a i Možemo smo suzili prostor, to je bila jedina opcija, a sada sviđa li se netko nekom je druga priča”, rekao je.

Dodao je i da nema trzavica između njega i Ivana Penave: “Jedna je struja i to jaka struja, ta struja je bila treća na ovim izborima”, kazao je.

Odgovorio je i na prozivke da je DP “imovinski pokret”: “Napadaju nas u eteru da smo protiv manjina, nismo protiv manjina, ali smo protiv financiranja Novosti koje mogu imati svoju ideologiju, ali ne državnim novcem, to je sukob interesa”, kazao je.

“Svatko ima pravo kritički promatrati, ali mora biti toliki i toliki postotak tema o manjinama, a jedino se Novosti ne drže toga, tražim samo da se drže zakona”, dodao je.

