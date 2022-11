Podijeli:







Hrvatski europarlamentarac Predrag Fred Matić (SDP) u N1 Studiju uživo komentirao je mogućnost da u Vukovaru na obljetnici ponovno imamo dvije kolone. On se nada da do toga neće doći i smatra da se na taj dan treba pokazati zajedništvo.

“Nadam se da neće nekom pasti na pamet da radi dvije, tri ili pet kolona u Vukovaru. Nadam se da će državni vrh biti toliko dostojanstven. Ne moraju se oni ni pozdraviti. Već vidim tu sliku, premijer će doći s ministrima, predsjednik s generalima i vjerojatno s gradonačelnikom. Neka odaju počast žrtvi”, kazao je Matić.

“Vukovar je prevelika priča za bilo čiji ego”, dodao je i naglasio da bi političari trebali voditi računa o Vukovaru i zajednički odati počast žrtvama.

Ponovno se osvrnuo na navode o moguće dvije kolone u Vukovaru. “HDZ, to je njihova specijalnost, sjetimo se bešteka, šatora i plinskih boca, to je njihov core biznis, da naprave problem kad im nešto nije u redu i prave se grbavi, neće priznati da su to napravili.”

Braniteljske udruge su se priklonile gradonačelniku Ivanu Penavi, navodi Matić, pa ne očekuje da ćemo u Vukovaru vidjeti novi šator. On dodaje da udruge trebaju pozivati predsjendika na ovakve obljetnice.

“Mi smo se borili 90-ih, ili barem ja, za pravnu državu, ne protiv Srba ili da očistimo državu, nego za pravnu državu u kojoj smo svi jednaki s jednakim pravima”, poručio je Matić.

Osvrnuo se i na posljednje izjave predsjednika RH Zoran Milanovića.

“U dosta situacija se ne slažem s njegovim izričajem, ali sa sadržajem da, jer kritizira kriminalnu osuđenu organizaciju. S druge strane, ne ostaju mu dužni”, rekao je.

Komentirajući stanje u Ukrajini, navodi da je to situacija slična onoj kod nas 90-ih. “Izričaj predsjednika o toj temi… I ono o Srebrenici… Negirati ono što je potvrdio Međunarodni sud u najmanju ruku nije primjereno, ali čuo sam predsjednikovu izjavu da mu je to izvučeno iz konteksta.”

“Onaj koji brani svoje kuće ne može izgubiti”

Ponovno se osvrnuo na rat na istoku i naveo što bi trebalo poručiti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. “Onog dana kad potpišeš primirje, računaj da još dvije godine nećemo kupiti plin od tebe da se on zabrine. Ali gledajući njegove izjave, on se veseli. Prepotentan je, napuhan.”

Komentirao je i stanje na bojištu. “Onaj koji brani svoje kuće ne može izgubiti.”

Osvrnuo se i na Srbiju i njenu poziciju u okvirima trenutne geopolitičke situacije i njenu orijentiranost i prema ulasku u EU, ali i prema njegovanju bliskih odnosa s Rusijom.

“Europa je premekana prema Srbiji, ne znam iz kojih razloga, je li to još Merkel razvila s Vučićem, Vučić očito šarmira i zaludi birokrate u Bruxellesu, ali trebalo bi im uskratiti materijalnu pomoć pred pristupnim fondovma jer dok god šaljemo novac prema Srbiji, Vučić to sebi pripisuje, kao i naš premijer. A ako zatvorimo pipu, on će reći da je to zato što mrze Srbiju, nije – nego opet zbog njega, ali on to nikad neće reći. Teško je biti pametan tu, ali ja sam za to”, naveo je Matić.

Kaže da treba dobrovoljno, ali metodom batine i mrkve pridobiti Srbiju prema Europi. “Za prići Europi, moraš poštivati europska pravila.”