Matić: Njemačka je uvalila i sebe i EU u ovisnost o Rusiji

Izvor: Ilustracija/Unsplash

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić javio se iz Dusseldorfa te je u Newsroomu komentirao aktualna zbivanja u Njemačkoj i limitiranje gornje cijene plina u Europskoj Uniji.

“Njemačka je prije početaka same diskusije u vezi cijena plina bila protiv limitiranja gornje cijene, zajedno s Nizozemskom, Austrijom i još nekim članicama EU-a. Njemačka poruka je otpočetka bila jasna i dosljedna. Poruka je bila da su za plin pa makar i po visokoj cijeni nego nikakav”, rekao je te je dodao: Njemačka je ovisna o plinu, 20 milijuna kućanstva i njihova farmaceutska i kemijska industrija. Njima jednostavno treba plin kako bi preživjeli te kako bi mogli nastaviti proizvoditi sve te skupe proizvode koje izvose”.

Navodi kako se Njemačka protivila uvođenju limita zbog jednostavne računice.

“Na kraju to da su Nijemci ipak pristali je ključna stvar u ovom cijelom kompleksnom aspektu iako su govorili da je to pogrešan potez. Zašto onda Njemačka pristaje na pogrešan potez? Tu je ključ cijele diskusije”, rekao je te dodao: “Oni kažu da pristaju kako bi očuvali jedinstvo EU-a ali čini mi se da se tu krije drugi razlog, a to je ono u što su uvalili i sebe i EU. U ovisnost o Rusiji. Sad kako bi vratili barem mali dio vjerodostojnosti oni su ipak pristali na nešto što smatraju pogrešnim kako bi poduprli ideju koju podržavaju članice EU-a”.

Isto tako, kaže da je ovih dana u Njemačkoj posebno u fokusu borba protiv lijevog ekstremizma.

“Čak i Služba za zaštitu ustavnog poretka kaže da naginju sve ekstremnijim tendencijama. Na jednoj strani su lijevi ekstremisti koji se lijepe za ulicu i blokiraju promet, dok ovi na desnom dijelu spektru hodaju okolo s oružjem i ubijaju političare”, rekao je te je dodao: “Nijemci se s nacističkim terorom nisu suočavali sve do kraja 60-tih, 70-tih godina 20. stoljeća. Nijemci su jako puno napravili i pokazali su svijetu što su napravili. Ono što svakako treba kopirati je način na koji se danas ne tolerira zločine iz Drugog Svjetskog rata. U Njemačkoj nema nikakvih drugih konotacija, za razliku od nekih drugih zemalja”.

