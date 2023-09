Podijeli :

Međunarodni dan ptica strvinara obilježit će se u subotu i nedjelju, 2. i 3. rujna, u Centru Beli na otoku Cresu, a iz udruge Biom upozoravaju da je 75 posto ptica iz te skupine danas suočeno s značajnom prijetnjom od izumiranja, dok je bjeloglavi sup jedini strvinar u Hrvatskoj.

Međunarodni dan strvinara obilježava se u Centru Beli na otoku Cresu, gdje će biti upriličeni Dani otvorenih vrata s besplatnim ulazom i obilaskom izložbi te organiziranim zabavnim aktivnostima “Učimo uz igru” za najmlađe.

Također, u subotu će u Zoološkom vrtu u Zagrebu biti organiziran edukativni kutak gdje će posjetitelji moći doznati zanimljivosti o životu tih fascinantnih stvorenja, ali i okušati svoje znanje u prigodnom kvizu.

Međunarodni dan strvinara obilježava se svake godine prve subote u rujnu, kako bi se osvijestile prijetnje s kojima se suočavaju i istodobno istaknule besplatne usluge ekosustavu koje pružaju “leteći higijeničari”.

Strvinari imaju izuzetno važnu ulogu u ekosustavima jer hraneći se isključivo uginulim životinjama (strvinama) pomažu u sprječavanju širenja raznih bolesti.

Biom u priopćenju navodi da je bjeloglavi sup jedini preostali predstavnik skupine strvinara u Hrvatskoj, dok su druge dvije vrste strvinara koje su obitavale u našoj zemlji izumrle u 20. stoljeću – crkavica i sup starješina.

Projekt za očuvanje bjeloglavih supova

Kako bi se u moderno doba očuvali strvinari, u svijetu se poduzimaju brojni konzervacijski napori. Jedan od njih je i projekt LIFE SUPport, pokrenut ove godine u Hrvatskoj, čiji je cilj očuvanje jedine hrvatske gnijezdeće populacije bjeloglavog supa, koja se održala na području Kvarnerskih otoka.

Biom navodi de je prošle godine zabilježeno prvo uspješno gniježđenje bjeloglavih supova na području Parka prirode Učka, nakon više od stotinu godina.

No, upozoravaju da na Kvarnerskim otocima značajno opada brojnost ovaca na pašnjacima jer se sve manje ljudi odlučuje baviti ovčarstvom pa je posljedično sve manje dostupne hrane (ovčjih strvina) za supove.

Važan razlog odustajanja stočara od bavljenja stočarstvom je šteta koju njihovim stadima nanosi alohtona divljač. To je ujedno i motiv za postavljanje otrovnih mamaca od kojih često stradavaju i supovi.

Bjeloglavi supovi su najveća ptičja vrsta u Hrvatskoj, s rasponom krila od 240 do 280 cm, visinom do 110 cm i masom odrasle jedinke koja varira od 7 do 12 kg.

