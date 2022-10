“Mi nemamo veze s plinskom aferom, ali ne mogu reći je li me Uskok ispitao”

Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Pavao Vujnovac, vlasnik i predsjednik uprave ENNA grupe, bio je gost Intervjua tjedna u Točki na tjedan. U desetak godina od preuzimanja PPD-a, od male vukovarske plinarske kompanije u gubitcima, stvorio je moćno poslovno carstvo uz koje danas i nekadašnje Todorićevo izgleda kao blijeda sjena. A upravo ovih dana u završnici je operacija i formalnog preuzimanja upravljačkih poluga u ex Agrokoru - Fortenovi.

Ruski plin i solarne elektrane, vlakovi i lučki dokovi, prehrambeni lanci i turistička zemljišta, kruške i jabuke – sve je to danas u vlasničkom protfelju Pavla Vujnovca. U razgovoru za Točku na tjedan komentirao je plinsku aferu koja potresa Hrvatsku.

Umirovljenica iz Šibenika vašim je novcem u nekoliko dana zaradila desetak milijuna. Kako to objasniti, kako je umirovljenica nanjušila dugove?

Ta tema je jako aktualna, puno se piše, mnogo toga se pretpostavlja. Neki su u pritvoru, rade se istrage. Sad nije trenutak da komentiram te akcije.

Vi ste posudili novac g. Jurčeviću koji je od te gospođe kupio dugove, jeste li znali za što posuđujete novac?

Posuđivao sam mu za više njegovih poslova, ali nije trenutak za komentiranje te teme.

Jeste li dio te istrage?

Čak i da jesam, ne bih to mogao s vama komentirati.

Jeste li se pokajali što ste posudili novac za takvu stvar?

Ne bih mogao komentirati slučaj.

Je li normalan način poslovanja da se nude kupcima, tzv. fiksni ugovori s fiksnom cijenom, je li to sporan model poslovanja?

Ne bih komentirao to o čemu on priča. Mogu komentirati da se mi bavimo prodajom plina i mi s jedne strane kupujemo i dobavljamo plin koji je većinom vezan na burzu. Ta je cijena više manje ista svima u Europi. S druge strane imamo kupce s drugačijim potrebama – oni ne žele svaki dan istu količinu plina po toj cijeni pa žele razne cjenovne proizvode – fiksnu cijenu, nekad floating cijenu, postoje razne burze, koriste se razni indeksi i kupci žele, osim cijena, određene fleksibilnosti, odgode plaćanja… Mi svi imamo razne ugovore i svaka trading kompanija, tvrka koja opskrbljuje plinom, sama sebi određuje razinu rizika. Taj model funkcioniranja je bio do covida. Davanje fleksibilnosti u ovim trenucima kad cijene luduju i imaju ogromne oscilacije, svi su postali konzervativniji u tome, ali to je dio risk managementa svake firme ponaosob. O konkretnim ugovorima znam iz medija. Fiksna cijena se daje svima, morate imati pristup burzama, hedging nosi određeni rizik. To se većinom daje industrijskim kupcima, ali pitanje je apetita rizika koji trading kompanija želi preuzeti.

Poznajete Damira Škugora iz plinskog biznisa, postoje li ugovori u kojima su vaši potpisi zajednički?

PPD surađuje s Inom i s njima su partneri u Petrokemiji, ali ne bih komentirao sad suradnju. Škugora zna cijela energetska javnost, bio je direktor raznim sektorima.

“Javno sad i s punom odgovornošću mogu ponoviti niti PPD ni Vujnovac niti bilo koja firma povezana sa mnom nema veze s plinskom aferom u Ini”, istaknuo je Vujnovac.

