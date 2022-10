“Mi smo ruski saveznici? Vlada nije uvela sankcije na kompleks ruskih oligarha”

Podijeli:







Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u N1 Studiju uživo poručio je da premijer Andrej Plenković želi izbjeći dati odgovore javnosti tako što se koristi političkim spinovima poput izvješća o stanju nacije koje je stavljeno na sutrašnji dnevni red u Saboru, a za kad je najavljena i sjednica Antikorupcijskog vijeća.

“To je čisti politički spin kako bi se pokušalo zamagliti Antikorupcijsko vijeće i taj cijeli rad. To je jedino tijelo unutar Sabora u kojem vladajuća većina nema većinu. To je tijelo i bilo zamišljeno da bi se istraživale ovakve makinacije kao što su bile oko sisačke Rafinerije, da se uđe u koštac s korupcijom koja nas godišnje košta oko 60 milijardi kuna. To je ipak novac za koji se mi godišnje zadužujemo”, kazao je Troskot navodeći da bi bilo bolje da se ispoštuje taj dio nego da se to kamuflira s nekim izvještajima.

“Izvještaj uopće nije bio planiran nego se odjednom našao na stolu baš u trenutku kada je Plenković pozvan da odgovori zbog čega je predao sisačku Rafineriju. To su ozbiljne kategorije koje nadilaze korupciju i ulaze u sferu izdaje nacionalnih interesa. Mi u jeku krize nemamo vlastitu rafiniranu naftu nego ćemo je morati kupovati po skupoj cijeni od Mađara”, ističe Troskot.

Vezano uz kritike na račun oporbe da ne iznose konkretne prijedloge rješavanja pitanja Ine, rekao je da rješenja postoje.

“Nije tu pitanje samo Ine, problem je cijeli energetski sustav RH. U Mostu smo radili konkretne energetske prijedloge, gdje nam kao klubu Mosta nije jasno zašto lokalne vlasti koče kanadske firme koje su već napravile bušotine, primjerice u Nuštru, i gdje bi kroz nekoliko mjeseci hrvatski energetski sustav bio opskrbljen s velikom količinom plina. Već 17 godina je bušotina na granici s Mađarskom, gdje MOL očito koči bušenje plina, što je suprotno zakonima i odredbama EU, pogotovo ako je na našoj strani. Nije nam jasno zašto se to stopira. Nije nam jasno zašto se ne koriste geotermalne bušotine. Nije nam jasno ni zašto ne odlazimo pregovarati s Alžirom i Katrom oko nafte”, nabraja Troskot.

Osvrnuo se i na izjavu premijera da među hrvatskom oporbom ima ruskih igrača.

“Što se tiče ruskih spinova, to su ozbijne optužbe zbog toga što je cijeli zapadni svijet u ratu s Rusijom. Mi pitamo kako smo mi neki saveznici Rusima, a hrvatska Vlada ne stavi sankcije na kompleks hotela u Malom Lošinju koji je itekako pod ruskih oligarsima, koji kroz određene hrvatske građane upravljaju cijelim Lošinjom”, kazao je Troskot.