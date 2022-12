“Mi tumačimo stvarnost kako je vidimo i koja nije draga predstavnicima vlasti”

Podijeli :

Izvor: N1

Iz studija N1 televizije u Beogradu u N1 Newsnightu gostovao je kolega Adam Santovac koji je gledateljima u Hrvatskoj pokušao približiti medijsku sliku u Srbiji i objasniti zašto bi gašenje kanala N1 i Nova S predstavljalo medijski mrak.

Santovac kaže kako je medijska slika u Srbiji je ista kakva je slika samog društva u Srbiji. “To je neodvojivo. A sad, tko koga kreira to je ono što je pravo pitanje. Srbija je podjeljenja, pa su podjeljeni i mediji”, kaže Santovac. Objašnjava kako su s jedne strane mediji koji hvale vlast i ne vide ništa loše u tome što vlast radi, a s druge strane su oni koji isključivo kritizira vlast i ne vide nijedan potez koji je dobar.

“I naravno postoji postoje oni koji su nezainteresirani ili su bliži teorijama zavjere pa također ne vide da je dobra ni ova ni ona strana, već sve smatraju nekim teorijama zavjere. Oni su najbliži ekstremima u desno”, kaže Santovac. Kaže da se i to odražava na medijskoj slici Srbije.

Dodaje da je većina tradicionalnih medija poput televizije, radija, novina i portala vrši promotivne aktivnosti i obavještava o aktivnostima Vlade i navija za nju, a tu je jedan mali dio medija, kad je riječ o televizijama tu spadaju N1 i Nova S, kao najutjecajne, na kojima možete čuti kritičko promatranje onoga što se događa na političkoj sceni.

“Mnogi to nazivaju opozicijom, ali to je pogrešno. Mi samo intepretiramo stvarnost kako je vidimo, a to nije drago predstavnicima vlasti, ali to ne znači da se poklapa za mišljenjem oporbe”, kaže Santovac.

Kolega Santovac komentirao je i Vučićevu podršku koji pak tvrdi da je ovaj prosvjed, prosvjed novinara protiv vlasnika koji im ne da da rade slobodno.

“To je zapavo paradigma kako kod nas stvari funkcioniraju u medijskom prostoru. Predsjednik Vučić protumačio je ovu akciju na svoj način. To nije sporno svatko ima svoje mišljenje. Ono što je sporno je to što je većina medija prenijela samo njegovo tumačenje pa se kod većine građana tao tumačenje uzima kao jedino ispravno”, kaže Santovac i napominje kako je problem što je u Srbiji nemoguće čuti jednu i drugu stranu jedne vijesti i sami zaključiti što je ispravno.

I ranije su se ove televizije natjecale za slobodnu, petu nacionalnu frekvenciju, ali REM ne želi dodjeliti koncesiju.

“Službenih razloga nema, trenutno je u tijeku odlučivanje po javnom pozivu za tu petu frekvenciju. Za nju je konkurirala televizija Nova S koja ima šarolik sadržaju programa što je i zakonska obveza kad se javljate za tu petu nacionalnu frekvenciju. No ono što se sada vidi je da se ti rokovi u kojem trebaju donijeti ta odluka se u tumače na različite načine”, kaže Santovac i dodaje da se čeka još što će biti i naglašava kako se radi o tome da se ne želi da se Novi S da nacionalna frekvencija.

Santovac tvrdi da ako jedna takva televizija uđe na nacionalno nebo mogle bi se čuti potpuno različite intepretacije dnevnih događaja od onih koje se sad nude građanima Srbije. “A to nije u interesu sadašnje vlasti”, ističe Santovac.

Kaže i kako je nevjerojatno da nakon pola desetljeća ne postoje nikakve promjene i da je nemoguće da nacionalnu koncesiju dobije neki novi igrač. “Ono što je sporno što se kod dijela televizija koje imaju nacionalnu koncesiju vodi propaganda”, kaže Santovac i opisuje da se kod trenutne agresije Rusije na Ukrajinu cijelo vrijeme na nacionalnim televizijama vodi propaganda u korist Rusije.

Dodaje i da su programi tih televizija oune nasilja, da se koristi neprimjeren riječnik kojim se neke stvari i događaji opisuju i kvalificiraju ili interpretiraju. Podsjetio je da je u Crnoj Gori zabranjeno emitiranje jutarnjeg programa televizije Pink koji je sporan iz više razloga.

Na pitanje dobivaju li oporbeni političari prostor na nacionalnim televizijama kakav dobivaju iz vladajuće stranke, Santovac kaže da ne dobivaju.

“To je također jedan od razloga zbog kojih treba ispitati je li pravilno to da te televizije dobiju nacionalnu frekvenciju”, kaže Santovac i dodaje da se je pred posljednje parlamentarne izbore pokušalo dati prostora i oporbi: “Međutim nakon izbora i ti pokušaji su stali”, kaže Santovac i dodaje da uopće ne postoji prostor za debatu.

