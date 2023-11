Mijenjaju se zakoni o mirovinama, što to znači za građane?

Podijeli :

Vlada je u četvrtak Saboru uputila prijedloge izmjena četiri zakona o drugom mirovinskom stupu, kojima se uz ostalo mogući iznos jednokratne isplate kapitaliziranih sredstava u drugom stupu povećava na 20 posto, izjednačava dodatak na osnovnu mirovinu od 27 posto, fleksibilizira izbor kategorije obveznog mirovinskog fonda, itd.

Vlada je u saborsku proceduru Saboru uputila prijedloge izmjena Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima te Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Cilj je predloženih izmjena jačanje trostupnog mirovinskog sustava, s obzirom da imamo evidentan pad broja korisnika dvostupne mirovine zbog veće stope indeksacije mirovina iz prvog stupa, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Tako se predloženim izmjenama sa sadašnjih 15 posto na 20 posto povećava iznos moguće jednokratne isplate ukupno kapitaliziranih sredstava u drugom stupu.

Piletić je istaknuo i odredbe kojima se usklađuje dodatak na osnovu mirovinu odnosno mirovinu iz prvog stupa.

“Dodatak na osnovnu mirovinu iz prvog stupa s 20,25 posto povećavamo na iznos od 27 posto i tima ga izjednačavamo s dodatkom iz prvog stupa”, rekao je.

Piletić je istaknuo i kako se predloženim zakonskim izmjenama želi poslati poruku o povećanje prinosa obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova kroz uvođenje nove vrste imovine u koja društva mogu ulagati.

Želi se omogućiti i potaknuti veća aktivnost obveznih mirovinskih fondova u gospodarstvu RH, prvenstveno na način omogućavanja uvođenja obveze ulaganja od minimalno pet posto sredstava obveznih mirovinskih fondova A i B kategorije u alternativni investicijski fond s garancijom povrata ukupnog ulaganja, kao zamjenu ulaganja u državne obveznice, rekao je ministar.

Istaknuo je kako se predloženim izmjenama želi utjecati i na povećanje financijske pismenosti te se fleksibilizira izbor kategorije obveznog mirovinskog fonda bilo kada tijekom godine.

Tako se omogućuje dulji ostanak u kategoriji A odnosno sadašnje se ograničenje članstva u toj kategoriji nakon 55. godine mijenja pa će članu biti dozvoljeno da bude u toj kategoriji do 60. godine života. Uz to, predlaže se i ukidanje automatskog prelaska člana fonda u kategoriju C, s tim da će imati mogućnost izričito zatražiti prebacivanje u kategoriji C.

Kao važnu poruku predloženih izmjena ministar je izdvojio administrativno rasterećenje, kroz ukidanje i smanjenje naknada obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, prvenstveno ukidanje ulazne naknade koju osiguranici plaćaju nakon mjesečne uplate u drugi stup, kao i smanjenje godišnje naknade za upravljanje kompletno kapitaliziranim sredstvima.

Za provedbu paketa u državnom je proračunu potrebno osigurati dodatnih 9,1 milijun eura.

Smatramo da će predložene izmjene povećati mirovinska primanja za više od 15 tisuća korisnika sada dvostupne mirovine te da će se utjecati na kvalitetnije mirovinske prihode svih budućih umirovljenika, rekao je Piletić.

Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost zauplatu 14,6 milijuna eura u korist društva Pružne građevine, a kako bi se osigurala njihova nužna financijska likvidnosti u narednom šestomjesečnom razdoblju, sve do izrade plana restrukturiranja.

Ta će se sredstva tretirati kao zajam s rokom povrata od šest mjeseci uz ugovorenu kamatnu stopu u visini 7,6 posto godišnje.

