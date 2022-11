Milanović: Nafta i plin će još dugo ostati s nama

Podijeli :

Izvor: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor sudjelovali su danas na forumu "Bussiness Meets Politics – Energetika danas i sutra" koju je organizirao Slovensko-hrvatski poslovni klub i Veleposlanstvo Republike Slovenije u Hrvatskoj, a na kojem je hrvatski predsjednik istaknuo kako su gospodarska suradnja te posebno energetika, ključna pitanja.

Energetika je sve, smatra predsjednik Milanović, a kao ilustraciju usporedio je potrošnju električne energije po stanovniku, tj. koliko se godišnje potroši kilovata sati po stanovniku. U tom smislu, naveo je da Hrvatska troši 3.900 kilovata po stanovniku, Slovenija skoro 7.000, a da neke druge države, koje su manje razvijene od Hrvatske, imaju znatno veću potrošnju električne energije po stanovniku.

“Taj indikator između ostalog pokazuje strukturu ekonomije, odnosno prisustvo ili nedostatak industrije. U Hrvatskoj nema industrije i taj podatak o maloj potrošnji energije, i ustvari o malim potrebama po jedinici društvenog proizvoda, te najbolje legitimira”, rekao je predsjednik Milanović.

Predsjednik je izrazio uvjerenje da će Hrvatskoj kao maloj ekonomiji u okviru Europske unije euro biti dobar objasnivši kako je hrvatska ekonomija izrazito uslužna. “Bazirani smo na prodaji usluga uz relativno pristojne profite i za svoju konkurentnost borimo se kvalitetom. Hrvatski turizam, preprisutan u hrvatskoj ekonomiji s udjelom od 20 posto, sve je kvalitetniji i kvalitetniji i ima dobar prinos na kapital”, rekao je predsjednik Milanović te pritom istaknuo kako je euro neke ekonomije potisnuo navevši kao najgori primjer talijansku ekonomiju koja dvadeset godina nije rasla.

“Energija nije roba. Energija je sve, to je sigurnost, neovisnost. Nisu slučajno SAD i Rusija, svaka na svoj način, dvije velike neuništive države. Neuništive su zato što imaju određene tehnologije i imaju neograničene količine energije za svoje potrebe. Kina već nije ta kategorija, ovisna je o uvozu. To je ta moć i ta strašna moć država koje možeš ograditi ogradom i one će živjeti i dalje”, poručio je hrvatski predsjednik.

Dodao je kako Europska unija nije uspjela osnovati energetsko tržište. “Ozbiljno je ratno stanje, ozbiljnije nego ikada u našim životima. Došli smo na to da ćemo plin kupovati od saveznika po tri puta višoj cijeni. To je činjenica. To će koštati”, rekao je.

Predsjednik Milanović istaknuo je kako energija nije roba ni u perspektivi energetske tranzicije. “Ta tranzicija je važna, to traje i to je proces. Neće početi sutra, nećemo svi voziti električne aute i neće ni naša djeca voziti električne aute. Nafta i plin su energenti koji su ovdje i koji će s nama ostati još dugo. Ta tranzicija će trajati desetljećima, a energetika je jednako sigurnost, jednako snaga. Dakle bez energije ne postojimo”, poručio je predsjednik.

“Hrvatska je europska ekonomija koja je ovisna o tome kako stvari stoje u Europi. Ovisna je o Njemačkoj, praktički ovisna. To su naši potrošači, to su naša tržišta – kako bude njima tako će, na kraju krajeva, biti i nama. Ako Mađarska ne uđe u euro, a ne ulaze zbog emotivnih razloga, posljedica može biti ta da forinta za godinu dana izgubi 30 posto vrijednosti naspram eura. Kada uđemo u euro, u Hrvatskoj će se plaćati u eurima. Mađari će imati manje novaca da potroše u Hrvatskoj. Dok je to problem s Mađarskom, to je mali problem. Postane li to problem s Njemačkoj, koja radi preskupe energije više ne može proizvoditi jer ima visoku razinu potrošnje i energetske opterećenosti po jedinici proizvoda, najveće u Europi – to će biti problem za nas. Nismo mi ti koji taj problem možemo riješiti, iako smo sagradili LNG što je dobra stvar”, zaključio je predsjednik Milanović.

Nakon obraćanja predsjednika Milanovića i predsjednika Pahora sudionicima Foruma, ugledni hrvatski i slovenski gospodarstvenici na stručnom panelu pokušat će dati odgovor na pitanje mogu li dvije države zajedno biti još uspješnije, otpornije i održivije u aktualnoj energetskoj krizi. Kao gosti panela najavljeni su slovenski ministar za gospodarski razvoj i tehnologiju Matjaž Han i hrvatski ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

