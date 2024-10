Milanović o pomoći hrvatskih vojnika Ukrajini: “To je korak prema ratu. Trebaju li građani trebaju znati?”

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 45. obljetnice djelovanja i podrške Saveza društava multiple skleroze Hrvatske uoči Nacionalnog dana multiple skleroze.

Nakon svečanosti, Milanović je dao izjavu za medije i odgovorio premijeru Plenkoviću koji je rekao da samo “debil može u medijima napisati da bi hrvatski vojnici išli u Ukrajinu”.

“Danas je hrvatski Plenkošenko rekao da moraš stvarno biti debil da ni napisao ili rekao da idu vojnici u Ukrajinu. Ja to nisam nikad rekao. Moraš bit Plenković da bi ljudima rekao da si debil kad pišu nešto sto je točno. Moram vidjeti što u psihijatrijskom časopisu piše pod P kao Plenković”, rekao je.

“Nisam bio protiv na NATO samitu, jer da sam bio, prijedlog ne bi bio usvojen, a onda nijedna država ne bi mogla sudjelovati. Moja dužnost nije da plašim ljude. Moja dužnost je da im kažem istinu i koje su posljedice. Odluka je donesena i države mogu što se mene tiče, Hrvatska neće. Moj stav će bit da u ovakvim ludarijama ne sudjelujemo”, dodao je.

“Korak prema ratu”

Ponovio je da je ta misija korak više prema ratu. “Jeste se pitali zašto do sada u formatu NATO-a nije sudjelovao? NATO je do sada s tribina s bengalkama navijao, pa je došao uz out crtu i sada definitivno sjedi kao trener. Nebitno je na kraju krajeva hoće li hrvatski vojnici biti u NATO misiji izravne stožerne potpore ukrajinskim vojnim snagama”, naveo je.

“Tvrdnja nekih novinara da samo Plenkovići mogu pisati da će misija biti u Ukrajini, nego isključivo na teritoriju država članica, to je neistina. Ta misija će se odvijati na teritoriju Ukrajine. Trebaju li građani trebaju znati? Pa naravno da trebaju”, rekao je Milanović.

Plenković izgubio živce zbog podrške Ukrajini: Moraš biti debil…

“Ja na takve ludorije neću stavljat potpis. Ako hoće Sabor neka je odgovornost na njima. Ja nisam zadnji u ovom odlučivanju. Ne stavljam se ispred nikoga, upozoravam na opasnost. Ja sam potpisao odluku da se kontingent Hrvatskih vojnika u potpori NATO-u poveća značajno. Neka budu u Poljskoj, u Litvi. Zašto ne?”, pitao se.

“Plenković govori o mojim dilovima s Putinom. Putina je Kolinda Grabar Kitarović pozvala u RH, a Rusija je bila pod sankcijama. Slikalo se tamo slavilo u Rusiji. Ja sam ponovio poziv kurtoazno. Onda je Gordan Grlić Radman išao u Moskvu kao da je pao s kruške i pozvao Putina u RH malo prije napada na Ukrajinu. Recitirao pjesmice Lavrovu”, naveo je.

“Ja mogu pitat Plenkovića koji su njegovi dilovi s Ukrajinom. Koji su dilovi s Rafalima? Kakav je njegov dil s bespilotnim letjelicama Barjaktarima? Naravno Plenković bi vas prozvao debilima. Na temelju koje studije je odlučila vojska da se naruče te bespilotne letjelice? Hrvatska za manje od 100 milijuna dolara kupuje baš te letjelice. Nakon što ih prodaju nama hoće li ih prodati i Srbima. Ljudi koji nas predstavljaju su glupi ljudi koji imaju dilove. Što kaže drveni lutak Primorac?“, zapitao se.

“To se mora znati”

“Na Bliskom istoku je kaos, imam prijatelje u Izraelu. Ne podržavam politiku Izraela. Nisam Netanyahuov diler ni drveni lutak. Deklaracija je obični tanki led. Te odluke se donose na način koji nama oduzimaju kontrolu”, dodao je.

“Misija će biti i u Ukrajini i to se mora znat. To da će NATO bit u Ukrajini i da će naši ljudi bit tamo to se mora znat. To je ulazak u rat više ne na mala vrata. Odmah sam rekao da to neću odobriti i da to smatram opasnim. Sve sto je krenulo s kacigama i snajperima, i gdje smo došli danas? Je li išta pomoglo? Koliko je ljudi poginulo?”, pitao je ponovno.

“Ovo je ozbiljno ovo je stožerno planiranje. Planiraju se operacije potrebe količine planovi. Mi nad tim nemamo nadzora, to kad pošalješ ljude tamo gubimo kontrolu nad svojim ljudima. Mi moramo štititi svoje interese bez kršenja međunarodnih obaveza. Ja preuzimam rizik da radim pogrešno neinformirano, a premijer crta metu ljudima na glavu i u svakom vidi neprijatelja. Kakva je to izjava da netko ima dil s Putinom? Reći nekome da je Putinov agent, to sociopat kaže”, rekao je Milanović.

