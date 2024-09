Milanović: Anušić je prekrasno ogovarao neke HDZ-ove ministre

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je gost Dnevnika Nove TV.

Predsjednik Zoran Milanović za Dnevnik.hr komentirao je političke aktualnosti.

“Dragan Primorac je probrao već doći na Pantovčak i nije uspio. Neće sada, nije ni prije”, odgovorio je Milanović na pitanje o izjavi Primorca da za tri mjeseca neće biti predsjednik.

Krešić ga je upitao i o pismu koje je poslao premijeru Andreju Plenkoviću zbog veleposlanika.

“Ne postoji komunikacija između nas. To je poznato. Ali zar nisu moja pisma neka vrsta komunikacije”, rekao je.

Milanović pozvao Plenkovića na razgovor, poznato i zbog čega

“Plenković u pravilu ne odgovara”

“Sad sam mu pisao jer se očekuje da odgovori, on u pravilu ne odgovara. Čovjek je ustavni provalnik, obijač. Baš provalnik”, dodao je.

Komentirao je i uključivanje u parlamentarne izbore, što je učinio zbog izbora Ivana Turudića na čelo DORH-a.

“To je jedan mračan karakter čija je ličnost rasvijetljena. Ta priča za mene nije završena. Ništa što to čovjek radi nije motivirano pravom i pravosuđem. Kao što je Ivo Sanader rekao: ‘Naš dečko.'”, ustvrdio je predsjednik.

“Mračni Plenković i mračni Turudić žive u svom mraku. Kažete da su neki ljudi iz HDZ-a uhićeni, ali ti ljudi su očito obaviješteni o tome”, dodao je.

Turudić se, podsjetio je, nalazio sa Zdravkom Mamićem, “koji je za njega Nikola Tesla“.

“On je tada bio sudac. Napredovao je kroz sustav bez ikakvih posljedica. Spoznaja o tome tko je i što je taj tip te treba voditi ka tome da ga ne promičeš”, rekao je Milanović.

O odnosu s ministrima

Komentirao je i o susret s ministrom Damirom Habijanom, koji mu nije htio pružiti ruku.

“Ja sam se rukovao sa svima i došao do njega. Čovjek je sjedio i ja sam ga potapšao i rekao: ‘Hej, ministre.’ To se vidjelo na kameri i on mi je pružio ruku. Nije išlo iz prve, ali išlo je iz druge”, rekao je.

Sada mu je, dodao je, žao što je spominjao njegove fotografije na Instagramu i u pitanje dovodio njegovu seksualnu orijentaciju. Komentirao je i odnos s ministrom Ivanom Anušićem.

Habijan o neugodnom susretu s Milanovićem: “Mogu praštati, ali…”

“Narasla su mu krila, vidio se na mjestu Plenkovića i još se uvijek vidi”, ustvrdio je pa nastavio: “Naš odnos je bio ok dok se nije vratio na tvorničke postavke militantnog i prljavog HDZ-ovca. On je prekrasno ogovarao neke HDZ-ove ministre i odnos nam je bio ok.”

Kreiranje vanjske politike

Krešić ga je pitao i je li pozvan na konferencije za pomoć Ukrajini koju Vlada organizira u Ukrajini.

“Ne. Trebaju li dodatna pojašnjenja?”, odgovorio je Milanović.

Hrvatska, smatra, treba priznati Palestinu.

Primorac: Zašto Milanović sad želi razgovor s Plenkovićem kad za tri mjeseca više neće biti predsjednik?

“Zašto ne? Znate li da je nekoliko država priznalo Palestinu, među njima i Jugoslavija? Zar je to jedini narod koji nema pravo na državu? Imamo li mi ikakvih dugova prema Izraelu?”, upitao je.

“Jedna osoba koja se kandidirala za predsjednika kaže da se o tome treba konzultirati s Europskom unijom. Europska unija pojma nema o tome. Tri su države vlastitom odluke priznale Palestinu”, dodao je.

Pred građane će u ovoj kampanji, najavio je, “ići s onim što jesam”.

“Najveći dio svog političkog puta sam sa svojim protivnicima govorio relativno pristojno. Dolaskom Plenkovića u politiku, odnosno njegovim dovlačenjem iz Bruxellesa, nešto se promijenilo”, rekao je.

“On je taj koji je zaprljao politiku”, dodao je.

