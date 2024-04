Milanović se opet oglasio: Možda su mi pokušali smjestiti, ali imam lukav plan!

Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je u subotu da je otkazao jučerašnji odlazak u Čepin radi reputacijskog rizika, a ne zbog njegove osobne sigurnosti.

Kako su u petak izvijestili iz Ureda Predsjednika, Milanović nije otišao na obilježavanje obljetnice osnutka tamošnjeg ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata zbog informacija o organizatoru koje ranije nije znao, neslužbeno, zbog čelnika čepinskog ogranka osuđenog za silovanje.

Milanović: Još u pandemiji je bilo jasno da Plenković neće prezati ni od čega za uvođenje HDZ-ovog zuluma

“Nitko ne bi trebao biti zabrinut za moju osobnu sigurnost ako bi se našao s nekim tko je osuđen za silovanje, no to je nezgodno bez obzira što je on odslužio kaznu, a možda je i rehabilitiran. Da sam to na vrijeme znao onda bih ranije odlučio da neću otići, a ovako sam odlučio u zadnji tren”, kazao je.

“Radi se o nečemu u čemu bi HDZ-ovci uživali jer su se oni izvukli na vrijeme, Anušić je zbrisao dva sata prije. Možda su mi pokušali smjestiti, ali imam lukav plan”, poručio je predsjednik u Kninu, gdje je sudjelovao na obilježavanju utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane.

Kaže da se tu radi o reputacijskom riziku, a ne riziku za tjelesni integritet. “Ovo je možda trebalo biti malo ranije primijećeno, ali kako se radi o braniteljima koji zaista jesu branitelji onda je čovjek malo benevolentniji i ide na povjerenje”, rekao je.

