Ministar Filipović najavio: Sljedeći tjedan će značajno pojeftiniti gorivo

Podijeli :

Izvor: Pixabay / Ilustracija

Idući utorak doći će do pada cijena goriva, najavio je i otkrio i za koliko ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Kad je u pitanju cijena goriva, idući tjedan doći će do značajnog pojeftinjenja dizela i benzina, najavio je ministar u Dnevniku Nove TV.

“5. 2. je započeo embargo na kupovinu ruskih derivata. Prema tome u Europskoj uniji se ništa više ne može uzimati iz Rusije. Mnogi su se pribojavali da će to loše djelovati na cijenu goriva, odnosno da će ići u nebo. Međutim, Europa se na vrijeme pripremila, dovoljno je zaliha”, istaknuo je Filipović.

“Kada primjerice pogledate kretanje cijena prošloga tjedna pa do jučer, da sada izračunavamo cijenu dizela on bi pao za 12 centi, znači oko 90 lipa, a benzin bi pao tri centa, znači nekakvih 21, 22 lipe”, izračunao je ministar.

Uz ogradu da treba još vidjeti kako će završiti današnji dan, najavio je da u utorak slijedi značajno pojeftinjenje dizela i pojeftinjenje benzina.

Napomenuo je da je cijelo vrijeme kod nas dizel gotovo dvije kune niži radi Vladine intervencije.

Na pitanje hoće li dio trgovaca i dalje moći biti neposlušan, Filipović je dodao:

“E pa, život je uvijek dvosmjerna cesta. Ne može se s jedne strane očekivati da netko traži podršku Vlade, pita za mjere, mi dajemo maksimalnu podršku, a onda s druge strane, primjerice trgovački lanci nisu u stanju poslati podatke. To je iznimno nekorektno, a trebamo razmišljati o dobrobiti naših građana. To Vlada čini cijelo vrijeme, to trebaju raditi i poslovni subjekti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.