Podijeli :

Izvor: N1

Ante Kotromanović, bivši ministar obrane u Milanovićevoj Vladi, u Dnevniku N1 govorio je o razvoju rata u Ukrajini. Između ostalog, iznio je stav da naoružavanje Ukrajine ne smatra produživanjem rata, što je suprotno od teze koju zastupa predsjednik RH Zoran Milanović.

Osvrćući se na aktualne masovne raketne napade, Kotromanović ne isključuje opciju da bi to mogla biti ofenziva o kojoj su Rusi pričali, ali niti opciju da je to svojevrsni “pozdrav” ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom koji se vratio iz Bruxellesa.

“Ali meni se više čini da bi ovo mogao biti uvod u početak neke ozbiljne operacije. Vidimo te silne raketne napade i dronove koji kontinuirano mjesecima teroriziraju cijelu Ukrajinu, ali na tlu ne vidimo pokrete većih formacija. Po meni Rusima definitivno treba nešto, neka značajna pobjeda. Ovo im je zadnja šansa. Ovo što su dosad pokazali je jako loše. Ako sada ne naprave nešto, pitanje je hoće li ikada više imati priliku pokrenuti takve veće ofenzive s obzirom da su svi iscrpljeni. Dosad je poginuli oko 200.000 vojnika s obje strane, ranjenih je kao u priču, najbolje formacije su izbačene iz stroja”, dodao je Kotromanović.

Rusi se hvale uspjehom kod Vuhledara, Ukrajina se narugala videom: “Baš istina”

Smatra da bi borbeni zrakoplovi značajno ojačali ukrajinske oružane snage, ali ističe da će im snagu dati i tenkovi koji već stižu od zapadnih saveznika.

“I europska i američka potpora će biti stalna, neće biti oscilacija. Pogotovo Amerikanci, oni će ići do kraja i isporučiti sve što treba”, smatra Kotromanović.

Govoreći o uspjesima na ukrajinskom bojištu, istaknuo je važnost vojnog umijeća i vojnih zapovjednika.

“Vidjeli smo da su Ukrajinci majstori improvizacije. U nizu slučajeva su improvizirali u planiranju, imali su hrabrosti preuzeti nova sredstva i poslati ih brzo na ratište”, rekao je Kotromanović pa dodao:

“Pod patronatom SAD-a i svih savjetnika koji su proveli nekoliko godina gore, Ukrajinci su promijenili narativ i zato su uspješniji nego ruska vojska koja je direktna, tamo se ništa ne smije dogoditi dok ne odobri glavni zapovjednik.”

Smatra da su dva razloga zbog kojih se odugovlačilo sa slanjem određenog oružja – čekanje da se vidi kako će Rusija reagirati, ali i unutarnja politika u pojedinim zemljama. Sada su, kaže, prevladali lideri koji podržavaju slanje svog potrebnog oružja.

“Ovo se mora igrati do kraja”

“Žao mi je samo što se to nije dogodilo prije. Ja se ne slažem s tezom da je naoružavanje Ukrajine produženje rata. Zamislite bilo kojeg političara koji može zaustaviti rat na način da kaže ‘okej, što smo uzeli, to je dosta’. On bi bio bivši za 5 minuta. Ili na suprotnoj strani. Treba sada istrpiti i prepustiti Ukrajincima da odluče hoće li dalje ratovati”, rekao je Kotromanović.

Na opasku da je to suprotno od mišljenja Zorana Milanovića u čijoj Vladi je bio član, Kotromanović je dodao da je to Milanovićevo mišljenje, a da on ima svoje.

Kazao je i da trenutno ne vidi kraj ovog rata.

“Da Zelenski kaže da želi prestati ratovati, mislim da bi bio za pet minuta likvidiran jer je dosad poginulo 100-ak tisuća ljudi, dio teritorija je okupiran i tu se mora jednostavno igrati do kraja. Kad imamo ovakvu poziciju, neizbježno je da se sukob vodi do određene točke kada neće biti resursa, ljudi…”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.