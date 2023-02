Ministar Primorac o najavljenim poskupljenjima: Građani imaju izbor

Podijeli :

Izbor: N1

Ministar financija Marko Primorac u utorak je dai izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na BDP, narodne obveznice i najavljena poskupljenja.

“Osobna potrošnja je na zadovoljavajućoj razini, to su dobri i pozitivni podaci i ulijevaju povjerenje i u našu gospodarsku održivost”, rekao je Primorac.

Plenković zadovoljan rastom BDP-a: “To je po meni sjajno”

Narodne obveznice

Osvrnuo se i na narodne obveznice. “Prije sat vremena smo konstatirali da je upis obveznica na razini od preko milijardu eura. Radi se o vrlo uspješnom projektu koji je zaživio, interes građana je dobar. Građani imaju još danas i sutra mogućnost upisa obveznica.”

Poskupljenja

Ministar Primorac se osvrnuo i na najavljena poskupljenja, poručujući da građani imaju izbor.

“Čuli smo, u nekoliko navrata je bilo riječi o tome, ministar Filipović je zadužen za to i on komunicira sa svima koji su najavili ta poskupljenja. Trenutno ne vidim razloge, argumente za neka poskupljenja jer dolazi do smanjenja energenata i ostalih inputa, ne znam čime bi se to opravdalo”, kazao je Primorac i dodao:

“Građani imaju izbor i prateći te informacije o poskupljenjima, radi se o poskupljenjima stranih, uvoznih robnih marki za koje trgovci tvrde da oni poskupljuju dobavne cijene. Ako je tome tako, ako su domaće marke jeftinije i ako se njihova cijena ne mijenja, građani imaju izbor.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.