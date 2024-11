Ahmetović: Primorcu predviđam fantastičnu stand up karijeru kada izbori završe

Podijeli :

SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović bila je gošća N1 studija uživo kod Nine Kljenak s kojom je razgovarala o poitičkim aktualnostima.

Predsjednički izbori

Ahmetović se za početak osvrnula na predsjedničke izbore komentirajući potencijalne datume i kampanju Dragana Primorca.

“Ja mislim da je Plenković u pat poziciji i sam ne zna što bi napravio i traži na koji način te izbore odgoditi. On bi najradije da ih nema. Mi vidimo da svaki istup Dragana Primorca znači podizanje rejtinga onoga koji će pobijediti, Zorana Milanovića. Primorcu predviđam fantastičnu stand up karijeru kad izbori završe”, izjavila je Ahmetović dodavši kako je Primorac odabrao čudnu strategiju kada je na današnjem predstavljanju slogana za predsjedničku kampanju izjavio kako je čovjek bez afera.

“Vrlo neobičan odabir slogana, čovjek koji nema aferu, a već prije izbora ima aferu. Ja zapravo dugo vremena govorim da smo izvrnuli stup moralnih vrijednosti i sve ono što je nemoralno postalo je osnovna moralnih vrijednosti većine koja vlada Hrvatskom. Time se vodi i Primorac. On je već danas poznati kolekcionar stanova”, izjavila je Ahmetović dodavši kako ne vjeruje u čuda i misli kako Primorac nema nikakve šanse u izbornoj utrci.

Komentirala je i potez Hrvatskog generalskog zbora koji je Primorcu dodijelio titulu počasnog generala.

“Ovo što su učinili graniči s degutantnosti i pitam se što bi legendarni generali rekli na dodjelu titule počasnog generala čovjeku, koji nije sudjelovao u ratu. Institucije koje ne bi smjele biti pod “šapom” HDZ-a jesu pod njegovom “šapom”. Oni misle da su građani tolike budale da ne znaju razaznati ispravno od neispravnog.”

Inflacija i umirovljenici

Osvrćući se na cijene namirnica i inflaciju, Ahmetović je ocijenila kako “HDZ čitavo vrijeme laže hrvatske građane.”

“Inflacija je počela još 2021. godine kada me ministar Čorić zbog mojih upita oko iste ismijavao. Najveći teret inflacije nose umirovljenici. Ako se maknu povlaštene mirovine, čak 60 posto umirovljenika živi s 540 eura mirovine. Imate i na tisuće slučaja gdje umirovljenici žive na 70 eura mirovine, pa se vi pitajte što oni mogu priuštiti. Oni imaju razloga za pobuniti se. Moje pitanje je zbog čega Andrej Plenković i HDZ odbijaju pravedno indeksiranje mirovina i prijedlog SDP-a da se mirovine godišnje podižu za pet posto. HDZ jednokratnom pomoći drži umirovljenike u šaci. Plenković je pred izbore helikopterski dijelio pomoć, a onda je nakon samo tri mjeseca odlučio povećati cijene energije.”

Štrajk zdravstvenih djelatnika

Komentirala je i štrajk zdravstvenih djelatnika koji se odvija i treći dan.

“Medicinari koji su izloženi zračenju imaju manju plaću nego neko administrativno osoblje. Mene osobno čudi da nisu ranije “pukli” i odlučili se na ovakav štrajk. Za ovakvu situaciju odgovoran je ministar Beroš, ali i Plenković koji ga cijelo vrijeme štiti. Nije samo ovo problematična situacija, imali smo tu i namještanje natječaja, angažiranje cvjećarske tvrtke za rješavanje IT pitanja u zdravstvu, ogromne liste čekanja…”, rekla je Ahmetović dodavši kako su zdravstveni djelatnici ti koji održavaju sustav no kako su uvjeti u kojima oni rade, “gotovo nemogući.”

“Ono što je nečuveno da se ovoj situaciji, ministar Beroš odlučuje na potpuno neprihvatljive izjave i svaljuje na njih ne samo odgovornost za probleme u zdravstvu nego se pita zašto oni štrajkaju. Kada vidite da se pacijenti solidariziraju i otkazuju svoje pretrage, onda vidite tko je u pravu. Imaju moju punu podršku za ostvarivanje prava koji zaslužuju”, dodala je.

Porez na nekretnine

Ahmetović se za kraj osvrnula na najavljeni porez na nekretnine za koji smatra da je pun problema.

“To uopće nije porez na nekretnine jer se tu izuzima oporezivanje zemljišta. Porez također uopće ne rješava najveći problem, a to je ilegalno iznajmljivanje objekata. Imate i situaciju da će jednako biti oporezivani oni koji su “oprali” novac. Nadalje ono što me zanima kako će se ostvariti cilj priuštivog iznajmljivanja, pogotovo u krajevima koji imaju problema s depopulacijom. Zakinuti će ljude koji u iznajmljivanju imaju jedini način prihoda. Ima tu jako puno neprilika i mogu reći da je prilično hrabro uopće ići u raspravu s ovim prijedlogom kad i sami znaju koliko on ima problema”, zaključila je Ahmetović.

