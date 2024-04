Miro Kovač: Neki misle da bi koalicija s DP-om vratila HDZ na tvorničke postavke

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem potencijalne postizborne koalicije.

“Glasači bi voljeli da se dogodi koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta jer na kraju krajeva, ako pogledamo i mandat Domovinskog pokreta, jedan veliki broj njihovih glasova dolazi od glasača HDZ-a. Valjda ljudi misle da bi to bila najbolja kombinacija”, kaže Kovač.

Bivši bandićevac pregovarat će u ime Domovinskog pokreta

“Ta bi kombinacija bila moguća, a možda i neke druge s manjim strankama. Sve ovisi o tome kako će se voditi pregovori”, dodao je.

Tvrdi da je atmosfera u društvu i među onima koji utječu na javno mnijenje takva da se ipak daje prednost formiranju Vlade pod vodstvom HDZ-a.

“Neki misle da bi koalicija s DP-om vratila HDZ na tvorničke postavke”, naglasio je.

Znači li to da Hrvatska diše desno?

“Ljevici matematički nije dovoljno da sastavi vladu bez ijedne desne stranke. Stanovništvo u velikoj mjeri diše više tradicionalno i konzervativno”, smatra Kovač.

Usporedio je situaciju u Hrvatskoj s onom u Bavarskoj: “CSU je zaposjeo jedan prostor u bavarskom političkom spektru koji dovodi do toga da velika većina građana bira CSU jer se tamo osjećaju doma. Taj dom pruža sigurnost, stabilnost, otvoren je prema svijetu, ali čuva tradicionalne vrijednosti.”

“Vidimo trend u Europi naglašenijih desnijih politika, ali ne radikalnih. Na kraju krajeva i lijeve stranke u Europi imaju naglašenije domoljubne politike”, kazao je.

Je li manjinska Vlada moguća?

Smatra da su pokušaji stvaranja manjinske Vlade mogući, ali nerealni s obzirom na atmosferu u društvu: “Ljudi vide da je HDZ osvojio dobar rezultat, ali da neće moći sam. Trebaju mu partneri. Manjinska vlada bi pružila nestabilnost. Da je SDP osvojio 7 ili 8 mandata više, možda bi takva opcija dolazila u obzir.”

Bartulica: Pregovori će trajati

Upitan može li HDZ postići kompromis s Domovinskim pokretom, odgovara: “U politici je presudno uvažavanje realnosti. Politika se sastoji od kompromisa. Postoji određena granica i ako dođe do pregovora, tu granicu će definirati vodstvo HDZ-a. Ne znam kako razmišljaju u Domovinskom pokretu, ali ako se to želi i ako postoji volja, do solucije se sigurno može doći. Što se tiče manjinskih zastupnika, mi u Hrvatskoj imamo model. Ne znam tko još u Europi ima takav model, ali čak i gospodin Pupovac, koji je bio lojalan partner ovoj i prethodnoj Vladi HDZ-a je rekao da on ne želi da njegova stranka bude presudna u formiranju Vlade. Želim time reći da bi bilo logično da manjinci budu uz onu opciju koja ima većinu u Saboru. To je najbolje rješenje i za manjince, kako ne bi bili presudni u formiranju Vlade.

