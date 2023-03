Mlada fotografkinja u borbi protiv “svijeta filtera”: Na mrežama su svi savršeni

Podijeli :

N1

Mlada umjetnica i fotografkinja Ena Dragičević pokrenula je "projekt prihvaćanja" kojim ukazuje na potrebu prihvaćanja vlastitog tijela i borbe protiv nerealnih standarda ljepote koje je stvorio svijet društvenih mreža, a koji uvelike utječu na mentalno zdravlje mladih.

“Živimo u svijetu koji je prepun filtera, filera i popravaka svih nepravilnosti. Smatram da je vrlo potrebno pričati o tim stvarima jer ono što vidimo na internetu nije stvarno i nije pravo. Time se daje loš uzor mladima, a i starima. Nadam se da su moiji projekti edukativni u tom smislu”, kaže Dragičević.

Na pitanje kako je došlo do njezinog projekta kaže: “Kao neki pokušaj da sama sebi pomognem, da sebe prihvatim, svoje tijelo, svoje nepravilnosti i mane. Tu sam lagano ušla u kontakt s ljudima, prijateljima i pokušala pomoći drugima. To je način pomoći samoj sebi”.

Tvrtka Unilever više neće koristiti riječ "normalan" na proizvodima za ljepotu

Kaže da svojom najvećom manom na tijelu smatra svoj trbuh: “Imam osjećaj da ga ja vidim u puno lošijem stanju nego što je. Samo negativne riječi – ružan, prevelik, ali ima dana i kad mi je ok, ali puno više ima ovih negativnih dana”. Na pitanje o čemu ovisi percepcija o svom tijelu, fotografkinja kaže: “Meni definitivno ima veze čime se bavim, s kakvim ljudima se družim, što gledam na društvenim mrežama tih dana. Svaki dan je nova borba”.

Prisjetila se i profesora iz srednje škola zbog kojeg smatra da ima lošu percepciju o svom tijelu: “Često smo se vagali svi zajedno u istoj prostoriji, i djevojčice i dječaci, a on bi iščitavao te rezultate pred svima nama. To je ostavilo dosta veliki trag na mom mentalnom zdravlju. Promijenila sam i način života i uvela psihoterapiju i razne stvari koje mi pomažu, ali definitivno smatram da to što je on radio nije moralno ni lijepo”.

Projekt prihvaćanja je upravo jedan vid njene psihoterapije, a reakcije su vrlo pozitivne: “Puno predivnih reakcija, od poruka podrške, od poruka gdje ljudi govore da se i oni tako osjećaju, da sam im pomogla. Jako lijepo”.

“Mislim da je to veliki problem danas jer svi vidimo savršene žene i muškarce na društvenim mrežama”

Instagram ostavlja probleme na mentalnom zdravlju djevojčica: “Mislim da su za to zaslužne osobe koje prikazuju život koji nije najstvarniji. Mreže treba iskoristiti da bi se pričalo o stvarnim situacijama. Treba biti realan, stvaran i to može samo pozitivno doprinijeti”.

Uvijek fotografira dijelove tijela koji se njezinim modelima ne sviđaju, ali kroz fotografiranje se opuste i komuniciraju u svom kompleksima.

No, Dragičević ističe da muškarci imaju iste komplekse kao žene, samo što zbog društva manje otvoreno govore o istima.

Najavila je i ostale projekte na kojima planira raditi u budućnosti, a cijeli razgovor pogledajte na videu u nastavku.

