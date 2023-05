Mora li maturalna zabava biti “skup sport”? Provjerili smo koliko što košta

Podijeli :

Todd Cravens/Unsplash

Nakon završetka školske godine maturanti moraju, uz polaganje državne mature i upisima na fakultet, razmišljati i o "šećeru na kraju" - maturalnoj zabavi. Istražili smo koliko će maturantice i maturanti izdvojiti za haljine i odijela te koliko košta iznajmljivanje dvorane za maturalnu zabavu u Zagrebu.

Ukoliko se odluče ponoviti, a ne odjenuti nešto što već imaju u ormaru, maturantice i maturanti, odnosno nijhovi roditelji, morat će dosta “odriješiti kesu”.

Maturantica Antonia otkrila nam koliko je morala izdvojiti za svoju maturalnu večer koja će se održati u jednom hotelu u glavnom gradu. Cijene aranžmana u Zagrebu variraju od 50 do 80 eura, a naša je sugovornica za rezerviranje sale u kojoj će se održati maturalna zabava njenog razreda izdvojila 76 eura. U cijenu je uključena hrana, piće, stolica te posebni efekti za dekoraciju dvorane, dok su se učenici sami pobrinuli za DJ-a za čiji su nastup izdvojili 5,30 eura po osobi.

Nakon dvorane dolazimo do odjeće, frizure, šminke…

Koliko to sve košta?

Haljine se mogu pronaći već po cijeni od 25 eura. Maturantica Jelena je za haljinu izdvojila primjerice 50 eura, dok su njene prijateljice izdvojile po 173 i 180 eura.

Što se tiče modnih dodataka kao što su cipele i torbice, njihova se cijena kreće od 17 eura za torbice, dok se cipele mogu pronaći i za 29 eura.

Cijena frizura na koje će se maturantice odlučiti variraju od toga hoće li nositi spuštenu ili podignutu kosu, točnije od 14 pa do 53 eura. Maurantice su složne oko toga da će uoči svoje maturalne zabave posjetiti frizera kod kojeg redovito idu, dok će Niki Ivi frizuru napraviti član obitelji koji je frizer pa će ona proći bez tog, i ne baš tako malog, izdatka.

Djevojke koje smo upitali kako se pripremaju za maturalnu večer različito su odgovorile na pitanje tko će se pobrinuti za njihov make up za tu svečanu prigodu. Dio će ih potražiti uslugu profesionalnog šminkera, a njihove se cijene kreću već od 27 eura. Neke djevojke ipak ne misle izdvojiti novac za šminkanje, jer će im u tome pomoći prijateljice, rodbina…

“Za maturalnu će me našminkati sestrična koja je jako dobra u tome”, rekla nam je Anamarija, dok je Antonela napisala: “Idem na profesionalno šminkanje kod poznatog make up artista.”

“Mama me pitala želim li limuzinu”

I maturanti će morati izdvojiti poveću svotu novca, ako odluče kupovati novu odjeću. Svečane hlače mogu nabaviti po cijeni od 90 eura, dok bi za sako, ako se odluče za tu opciju, trebali izdvojiti 147 eura.

Cipele mogu pronaći po cijeni od 35 eura, dok se cijena košulja kreće od tridesetak eura. Oni koji se odluče za još svečaniji izgled s prslukom, njega mogu pronaći po cijeni od 49 eura.

Zagrebačke maturante smo upitali i što misle o dolasku na maturalnu u limuzini koje neki rentaju za tu prigodu. Većinu njih će, kažu nam, u hotel dovesti roditelji, no Antonia nam je rekla da joj je majka ponudila unamljivanje limuzine, što je ona odbila. Iznajmljivanje limuzina, recimo i to, na tri sata košta od 237 do 350 eura, a svaki dodatni sat naplaćuje se 80 eura.

Ukratko, za one koji se odluče ponoviti od glave do pete – maturalna je zabava skup sport.

Kako god i što god izabrali, svim maturanticama i maturantima želimo nezaboravan provod, ali i, što je važnije, odličan uspjeh na maturi.

