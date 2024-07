MORH objavio kada će vojni avioni ponovno letjeti nad Hrvatskom, očekuje se buka

Podijeli :

Luka Batelic/PIXSELL

U sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će ponedjeljcima i utorcima do kraja srpnja 2024. redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka.

Letovi će se provoditi 15., 16., 22., 23., 29. i 30. srpnja 2024., a pojačana buka se očekuje u vremenu od 17:00 do 19:00 sati te od 21:00 do 23:00 sata na području Slavonije, Banovine i Like, objavili su iz MORH-a.

FOTO / Otvorena najveća zrakoplovna priredba u Hrvatskoj: Sudjeluju Rafalei, Krila Oluje…

Ističu kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske ovim putem građane mole za podršku pilotima tijekom njihove obuke, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke tijekom provedbe navedenih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.