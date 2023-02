Mostovac optužuje Tomaševića: Jednoj tvrtki želi dati povlašteni položaj

Podijeli :

Izvor: N1 / Nataša Vidaković

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u subotu je ustvrdio da zagrebačke gradske vlasti žele tvrtku "Zagrebplakat", koja radi u sklopu Zagrebačkog holdinga, dovesti u povlašteni položaj, a usluge oglašavanja proglasiti komunalnom djelatnošću.

Troskot je na konferenciji za novinare prozvao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog odluke kojom će ograničiti površinu oglasnih prostora na javnim površinama na 12 četvornih metara.

Konferenciju je održao ispred Zagrebačkog holdinga jer, kako tvrdi, nova odluka ide u korist Holdingove podružnice Zagrebplakat, a na štetu privatnih oglašivača.

“Visoko samoprozvani legalist kao što je Tomašević rekao je da će se pridržavati zakona, odnosno odluka svih sudova, pa nas onda interesira kako to da- kada je visoki upravni sud donio odluku da je vanjsko oglašavanje tržišna djelatnost – da je on to sveo na komunalnu djelatnost i onemogućio svim ostalima da se bave sa tom djelatnošću, i to ljude koji su uložili milijune kuna, koji su investirali godinama”, upitao je Troskot.

Osvrnuo se pritom na Nacrt Odluke o komunalnom redu te istaknuo, kako kaže, tri potencijalna problema koje provedba tog nacrta donosi: poricanje Ustavom stečenih prava, izazivanje pravne nesigurnosti te uništavanje tržišnog natjecanja.

Troskot smatra i da se time žele poništiti sve postojeće i legitimno ishođene dozvole izdane od nadležnih ministarstava.

“Grad Zagreb, dosljednom provedbom Nacrta u kojem se usluga oglašavanja želi proglasiti komunalnom djelatnošću, dovodi jednu tvrtku, koja je u većinskom vlasništvu Grada, u povlašteni položaj i izdvaja je od realnog tržišta.

Takvo je djelovanje u suprotnosti s člankom 49. Ustava RH koji govori o slobodi poduzetništva, jednakom položaju poslovnih subjekata na tržištu, zabrani stvaranja monopola…”, upozorio je te upitao tko od takve odluke profitira.

“Dosta bi bilo uništavanja poduzetnika i obrtnika u Zagrebu i ostatku Hrvatske”, poručio je Troskot.

