Može li Bartulica naštetiti DP-u? “Bilo kakve marifetluke te vrste nećemo trpjeti”

Održana je druga sjednica Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima klubova zastupnika kojom predsjeda predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, a nakon sjednice Ivan Penava dao je izjavu za medije i komentirao političke aktualnosti.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, rekao je da pozicija Milorada Pupovca danas nije bila na dnevnom redu sjednice: “I dalje ostajemo pri stavu i rješenje moramo tražiti u nekom drugom ambijentu. Iza ovoga stojimo i smatramo da bi bila prevara da Pupovac kao član SDSS-a bude izglasan iz redova vladajućih na neko čelno mjesto. Izgubila bi se granica između vladajućih i oporbe, moramo pronaći neko drugo rješenje”, rekao je.

“Ništa ne prejudiciram, kada sjednemo za stol razgovarat ćemo”, dodao je.

“Ne postoji ta kombinacija”

Istaknuo je kako je Domovinski pokret uvijek spreman za kompromise osim onih stvari koje su istaknuli i prije: “Rekli smo da ne želimo SDSS u vlasti, nismo ih dijelili nikada, i to je princip kojeg se držimo, zato je ovo inzistiranje na tome. O drugim varijantama možemo govoriti, ali Hrvatska se mora naviknuti da neke stranke drže do svojih stavova i da su uporne oko toga, nismo ih našli na cesti, promišljeni su i držimo do toga. To smo komunicirali kao preduvjet, ne kanimo od toga odustati, ne zato što smo tvrdoglavi nego zato što je to princip koji smo obećali”, kazao je Penava.

Pupovac: SDSS je stranka mira a ne stranka terorista

Penava je odgovorio na pitanje je li Domovinski pokret spreman dići ruku u Saboru za Milorada Pupovca na čelu Odbora za manjine, ako je taj Odbor u oporbenoj kvoti: “Usudit ću iznijeti svoj stav, ne postoji varijanta gdje Domovinski pokret diže ruku za SDSS, ne postoji ta kombinacija jer kada govorimo o ovome Odboru, ja sam Vukovarac i jako sam upoznat s radom SDSS-om i nevjerojatno nam je da je na čelu takvog Odbora čovjek koji je posjećivao osuđenike za ratne zločine u Trpinji, njih 14, tada su bili u statusu osumnjičenika, a kasnije su presudom postali osuđenici. Nevjerojatno da takva osoba i politička stranka zastupa ljudska prava što god netko mislio 300 kilometara zapadno ili 30 godina nakon gnjusnog zločina”, objasnio je.

Predsjednik Domovinskog pokreta kazao je da ne vjeruje da će doći do raspada koalicije: “Pitanje većine je riješeno je još kada je Andrej Plenković dobio mandat i izglasano je povjerenje Vladi, ako se nešto promijenilo to će se saznati na vrijeme od nekoga tko zna više, to nam nije tema”, pojasnio je Penava.

Oglasio se Bartulica: Kako sam mogao podići veliki kredit? Imam prijatelja sudužnika…

“Iz toga ćemo izaći neokrznuti”

Penava je rekao da je Domovinski pokret za to da svaka manjina njeguje svoju kulturu i tradiciju: “Što se tiče Novosti, ne znam jeste li ih ikada držali u rukama, ali teško da se mogu nazvati manjinskim glasilom. Radi se o jednoj podvali, smišljenoj križaljci gdje je jedan dio ljudi našao utočište, izbjegli su tržište a žive od našeg novca i to pod krinkom manjinskog glasila, a Novosti to nisu”, kazao je.

“Ako nas bude u Europskom parlamentu onda ćemo razmišljati kome ćemo se prikloniti”, komentirao je europske izbore.

Osvrnuo se i na imovinsku karticu Stephena Nikole Bartulice: “Očekujem da izađe pred javnost i objasni svoje stavove. Kolege iz stranke su s njim obavile razgovore. Greška je moguća svakome, ali ako do nje dođe očekujemo da se objasni o čemu se radi. Bilo kakve marifetluke te vrste nećemo trpjeti”, objasnio je Penava.

“Vjerujem da ćemo iz toga izaći neokrznuti, ali nužno je objaviti sve podatke”, dodao je.

