Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš gostovala je u Novom danu u kojem je komentirala aktualne teme - porez na ekstraprofit, uvođenje eura, obnovu kuća nakon potresa...

“Vremena nisu obećavajuća”

“Nije vrijeme za šalu. Ljudi će probati na stolove donijeti nešto tradicionalno, ali teško je, deprimirajuće je ovo vrijeme. Poslije tog svog blještavila dolazi depresivan siječanj. Ne želim plašiti ljude, ali vremena nisu obećavajuća”, rekla je Mrak Taritaš koja je dodala: “Uvest će se i euro 1.1., ovo nam je zadnja plaća u kunama. Tu je uloga države i inspekcije da budu ozbiljno kažnjeni oni koji žele zaraditi na nesnalaženju ljudi. Ne treba na ljudima kojima je izrazito teško još više zarađivati”.

Zastupnica navodi kako je vrlo malo primjedbi tvrtki na uvođenje poreza na ekstraprofit uvaženo. Jedino smo se mi i Mađarska odlučili za taj model, navodi.

“Premijer i ministar Marko Primorac glume Robina Hooda, oni će jednokratno uzeti bogatima i dati siromašnima. To je krivo i licemjerno prema tvrtkama kojima na kraju godine uvodite porez, oni će sljedeće godine biti oprezni i imat će na pameti hoće li se država odlučiti opet na neki novi korak. Država se nije pokazala kao velikodušna prema građanima. Država je iz tog proračuna uprihodila 7 milijardi eura samo po tome što je bila inflacija. Ekstraporez je nešto što uvodi nesigurnost. To nije dobro za nikog osim za državu koja se pravi važna”, rekla je.

Mrak Taritaš navodi kako bi interes države trebao biti da potiče poduzetništvo.

“Kad vidim Ivana Paladinu raste mi adrenalin”

“Čim netko više radi vi od toga dobivate davanje više i on više ulaže i tu dolazi do efekta ulaganja dalje. Da je obnova krenula na vrijeme, mogla nas je spasiti u toj cijeloj situaciji. Uloga države je da potiče ulaganje, a ne da čim netko malo zaradi, to mu se uzme. Poduzetnici su u pravu, krajnji korisnik će to dobiti na naplatu”, kaže te dodaje: “Kad vidim Ivana Paladinu raste mi adrenalin jer kako se uopće usudi prihvatiti posla koji ne može obaviti. On uopće nema ideju kad će to biti gotovo. Najveća sramota ove Vlade je to što nije krenula u obnovu kako je trebala. Opet nisu iskorišteni novci od EU-a, potrošeno je samo 25 posto, a rok ističe u lipnju. Cijela struktura obnove nije imala ideju i volju. Napravljeno je 6 kuća koje nisu spojene na komunalnu infrastrukturu”.

Osvrnula se i na odnos predsjednika i premijera.

“Najlakše je u životu okrenuti leđa i ne razgovarati”

“Mi imamo predsjednika države koji je vrhovni zapovjednik i premijera koji je zadužen za neke stvari. Oni se ne moraju voljeti, ne moraju piti kavu, ne moraju ići zajedno na utakmicu u Kataru, ali postoje neke stvari u vezi kojih moraju zajedno sjesti i dogovoriti se. U trenutku kad oni ne budu mogli donijeti zajedničku odluku, onda će odlučivati Sabor, ali oni nisu ni sjeli zajedno nego su rekli neka umjesto nas odluči netko drugi. Postoje neke stvari koje su puno veće od pojedine osobnosti i uloge. Oni se nisu ni probali dogovoriti i to je zastrašujuće. Najlakše je u životu okrenuti leđa i ne razgovarati”, kaže.

Isto tako, smatra kako Hrvatska treba jasno reći koja je njena pozicija u svim zbivanjima u Ukrajini. Bila sam uvjerena da će to krenuti mirovnim procesima, ali to će dugo trajati… Ako njih dvojica ne sjednu trebala bi biti sazvana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, to je prioritet i tek iza toga ide uloga Sabora. Najgora metoda je metoda lomljenja preko leđa Hrvatske”, rekla je.

Za kraj poručuje kako smatra da će na Kosovu trebati intervencija na višoj razini.

“Aleksandar Vučić je mirotvorac s figom u ruci. Njemu paše uzburkanost, to sve treba gledati u kontekstu rata u Ukrajini. Čim je on krenuo, prepoznati su vjetrovi koji su odmah prepoznali događanja na balkanu. Balkan je kao lonac koji kuha.

