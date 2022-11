Sabor raspravlja o proračunu, Vidović Krišto udaljena: “Stalno radite incidente”

Zastupnica Karolina Vidović Krišto u svojoj replici osvrnula se na članak Deutsche Wellea koji piše da će hrvatskim građanima meso postati luksuz zbog velike inflacije, za što krive lošu poljoprivrednu politiku aktualne Vlade.

"U Hrvatskoj ne postoji izvještavanje o nepodnošljivim uvjetima građana jer vi korumpirate medije. Medije je korumpirao i bivši austrijski kancelar te mu sada prijeti 10 godina zatvora", kazala je Vidović Krišto te dodala:

"Hrvatska će biti uređena, uspješna europska zemlja u kojoj će se poštivati zakoni, a vi ćete biti procesuirani."

Odgovarajući na repliku Plenković je rekao:

"Eto slobode govora, demokracije. To je sada već treća strančica koja se bavi poslom s kojim se ne bi trebala baviti, ima tko će se time baviti. Ne znam na koji članak se referirate, ali da meni nakon šest godina i ovakve medijske scene da u Hrvatskoj nema slobode medija ili da u njima nema kritike pa vi jedino da ste doslovno pali s Marsa. Kad bi to tako bilo kako je, ne bi vi Sabora vidjeli, ni vi ni mnogi drugi, ne bi mi imali 37 posto nego bi imali, recimo, 77,5 posto. Ali s obzirom da to tako nije i ne treba biti, imamo demokraciju, a europsku uređenu i naprednu državu vodimo mi, a vi nećete imati priliku nikada."