“Nogomet je izlika da rasprava o najvažnijem dokumentu za Hrvatsku počne kasno”

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac gostovala je u Newsroomu gdje je komentirala raspravu o proračunu za 2023. koja se očekuje u popodnevnim satima u Saboru.

“Prije bitnih točaka traže se stanke, to nije neobično. Sama sjednica je trebala početi u 15 sati pa je prolongirano za 15 i 30, no kako premijer nije dovršio obaveze, sada su zahtjevi klubova o stankama nakon čega treba početi rasprava o proračunu koja će vjerojatno trajati dugo u noć”, rekla je Sabina Glasovac.

Komentirajući je li to neprimjeren termin za tako važnu raspravu, dodala je:

“Nogomet je poslužio kao izlika da rasprava o najvažnijem dokumentu za Hrvatsku počne poslijepodne. Šest godina sam u Saboru, ne pamtim da se takva rasprava vodila popodne. Iz nepoznatih razloga Sabor pretprošli cijeli tjedan nije zasjedao. Ovo je loše upravljanje rasporedom, tjedan dana se nije radilo, ne zna se zašto, postojala je neobična stanka, počeli smo od utorak raditi. Spremni smo na raspravu, bit ćemo ovdje koliko treba.”

Glasovac je otkrila da bi se u ponedjeljak trebala provesti rasprava o amandmanima, a u utorak ujutro glasanje o proračunu. Njihov klub će, kaže, imati više od 100 amandmana. “Ne očekujemo da nijedan amandman bude usvojen. Prošle godine nam je bio usvojen jedan za povećanje sredstava za sigurne kuće i žene žrrtve nasilja”, rekla je.

Na pitanje koliko je proračun realan i socijalno osjetljiv, Glasovac je istaknula:

“Nemamo povjerenja u ovaj proračun, smatramo da je ušminkan i napumpan, nije realan. Proračun više bitnih stvari skriva, nego što otkriva. Planiranje značajnog dijela prihoda odnosi se na fondove EU-a i to je lijepo, ali podsjetit ću da smo i prošle godine imali tako krasan plan da bismo kroz rebalans shvatili da od 7,2 milijardi na raspolaganju za obnovu Banovine i ostalih područja pogođenih potresom, Vlada je do 11. mjeseca iskoristila samo 20 posto sredstva koje moramo iskoristiti do lipnja 2023. Za ta sredstva nemamo ni proračunsku perspektivu ni vremena. To ne može biti socijalno osjetljivo postupanje Vlade. Proračun ne predviđa produženje mjera pomoći za građane za ublažavanje inflacije.”

“Nećemo podržati porez na ekstraprofit u ovom obliku”

Prokomentirala je i stav SDP-a prema oporezivanju ekstraprofita:

“Mi smo uvijek za solidarnost i pravednu distribuciji sredstava, da bogatiji podnesu veći teret, da dio dobara upute u proračun da bi se uputio prema siromašnijima. Sigurno bismo podržali ovakav prijedlog da smo se vodili principom kao brojne zemlje u EU-u da dodatno opteretimo ekstraprofitere koji su ostvarili neočekivanu dobit. Nažalost širenjem ovog poreza na firme koje su imale pametne strategije ili se nisu okoristile u krizi na nefer način, od ovog poreza dobili smo ekstraporez na dobit općenito što ne bi trebala biti namjera Vlade, da zaustavlja zdrave gospodarske firme. Bojim se da ga nećemo podržati u ovom obliku, možda ćemo zbog jednog dijela biti suzdržani.”

