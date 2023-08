Mrsić: Nadam da će se ega na ljevici smanjiti i da će zajedno izaći na izbore

Podijeli :

Usklađivanje mirovina, trend porasta strane radne snage u Hrvatskoj i situaciju u zdravstvu, komentirao je u N1 Studiju uživo bivši ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.

Redovno usklađivanje mirovina najveće je od samostalnosti – nešto više od 8 posto. Umirovljenicima ne odgovara, a kao glavni razlog ističu dvije sporne stvari: prosječni rast s obzirom na inflaciju nije dovoljan za dostojanstven život, a upozoravaju i na nepravdu, jer 8 posto rastu onima s mirovinom od 500 eura i onima koji imaju 1000.

“Andrej Plenković je zaboravio reći da se mirovine usklađuju po formuli rast plaća plus rast cijena i to je ono što je dovelo do ovako velikog povećanja – plaće su otišle gore, inflacija je velika i to je razlog zašto je ovo povećanje veliko. Plenković nije ništa dao nikome, samo je po formuli uskladio mirovine”, govori Mrsić o usklađivanju.

“Vlada je dirnula u mirovinski sustav. Deficit koji imamo u mirovinskom sustavu će biti još veći nego što je bio proteklih godina. To je sada Plenkoviću jednostavno jer se proračun puni dobro, ali doći će i trenuci da situacija neće biti takva i moje osobno pitanje je hoće li tada biti moguće isplatiti mirovine, s obzirom da će prihod u mirovinski sustav biti bitno manji. To je veliki problem koji nas čeka u budućnosti, ali to očito premijera i ministra ne brine”, kazao je.

Povećanje je naizgled veliko, ali za prosječne mirovine koje su sramotno niske, to je 38 eura. Najveći broj umirovljenika živi na rubu siromaštva.

Mrsić smatra da je vlada trebala napraviti drugi iskorak. Ističe da je kategorija umirovljenika sa sramotno niskim mirovinama trebala dobiti određene dodatke koji bi omogućili dostojanstven život.

“Ima više načina na koji se može pomoći umirovljenicima. Ovo što se sada radi s mirovinskim sustavom nije dobro. Nisu zadovoljni ni umirovljenici, ni budući umirovljenici. Nije Andrej Plenković dao ništa, već je uskladio mirovine po zakonu”, rekao je.

Plenkovićeva pozicija poljuljana?

“Mora dobiti izbore, što je iz ove perspektive malo vjerojatan scenarij”, smatra Mrsić.

Navodi kako HDZ nema potencijalnih koalicijskih partnera s kojima bi mogao osvojiti vlast. Očekuje da će HDZ raspisati zajedno parlamentarne i europarlamentarne izbore.

Ankete daju prednost HDZ-u, a ljevica, kaže, ima veći koalicijski potencijal.

“”Bez obzira što se sve dešava na lijevom centru i ljevici, ja se nadam da će se ega koja imamo na ljevici smanjiti i da će naći način da se zajedno izađe na izbore. To je jedini način da ograničimo HDZ-ovu vlast”, zaključuje Mrsić.

“Sada imamo apsolutistički, kancelarski način vladanja, koji je dobar kada ima novaca, ali pitanje je što će se desiti kada novaca ne bude. Hrvatska je ovisna o turizmu, industrija nam je uništena. Turizam je niskoproduktivna grana i pitanje je što će se dešavati u budućnosti. Moramo osigurati druge prihode i razvoj zemlje na drugi način”, dodao je.

Stranih radnika sve više, a migrantska politika nepostojeća

U Hrvatskoj je prema podacima MUP-a u prvih sedam mjeseci izdano 108.116 dozvola za boravak državljanima trećih zemalja: najviše u graditeljstvu, turizmu i ugostiteljstvu, industriji, prometu i trgovini. Unatoč navali stranih radnika, Hrvatska još uvijek nema definiranu migrantsku politiku.

“”Hrvatska je otvorila vrata stranim radnicima stihijski”, govori bivši ministar.

Nastavlja kako smo vjerojatno jedina zemlja u EU gdje je policija ta koja organizira tržište radne snage te smatra da bi za taj dio trebalo biti odgovorno Ministarstvo rada.

“Hrvatska bi trebala imati selektivnu imigracijsku politiku, što znači da bi osim radnika u niskoproduktivnim granama trebala imati mogućnost toga da imamo visokoobrazovane radnike”, dodao je.

Smatra da bi Hrvatska trebala slijediti primjer Slovenije.

Problematični normativi u zdravstvu

Već neko vrijeme se čuju kritike vezane uz vremenske normative liječnika.

“Ministar Beroš je isporučio zdravstveni sustav privatnicima, a sada pokušava uštediti da kadrovske normative smanji na granicu ispod mogućega”, smatra Mrsić.

“”Ono što je trebalo napraviti je test i vidjeti koliko stručnjaku treba da očita jedan manje zahtjevan i više zahtjevan CT i da se onda napravi nekakav panel od desetak stručnjaka koji će napraviti pravi normativ.

Očito je da će se na ovaj način stvari zakomplicirati”, zaključio je.

