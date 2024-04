Mučni iskazi studentica protiv profesora: “Pokušao me poljubiti i gurao mi ruke pod odjeću”

Podijeli :

Bivši izvanredni profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku nepravomoćno je osuđen na osam mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine zbog bludničenja nad dvije studentice.

Nedavno je tužiteljstvo na tu presudu uložilo žalbu, a izvjesno je da će se žaliti i profesor koji od početka negira krivnju.

Bludničenje u kabinetu

Prema prvostupanjskoj presudi jednu je studenticu zaskočio početkom listopada 2018. kada je bila na konzultacijama u njegovom kabinetu. Dok je izlazila profesor ju je pokušao poljubiti u usta, te joj zatim prišao s leđa i s obje ruke uhvatio ju za grudi.

Nepravomoćnom presudom profesor je kažnjen i zbog bludničenja s još jednom studenticom tijekom lipnja 2018. godine. Nju je, utvrdio je sud, u dva navrata tijekom konzultacija dirao po tijelu. Zavlačio joj je ruke u hlače i ispod majice, nakon čega je ipak uspjela pobjeći iz njegovog kabineta.

Istom presudom profesor je oslobođen krivnje za prijetnju ondašnjoj dekanici. U svojoj obrani objašnjavao je da ga je dekanica htjela istjerati s fakulteta, te da mu je sve namješteno.

Profesor: “Nisam kriv”

“Nakon što sam otišao s fakulteta razmjestili su i namještaj u mom kabinetu, pa je nakon toga bilo nemoguće potvrditi da zapravo nisam mogao dirati studentice. Najprije su me prijavili zbog pričanja homofobnih viceva, a ja sam samo želio razbuditi studente. Za to su me eventualno mogli opomenuti, no na kraju sam dobio otkaz”, prisjetio se u svom iskazu optuženi profesor. Uvjeravao je sud kako nikakvih bludnih radnji nije bilo.

“Nakon što su me prijavile one su samo profitirale”, izjavio je. Istaknuo je kako je obiteljski čovjek i cijenjeni znanstvenik. Da je namjeravao imati nekakve odnose sa studenticama nije to, tvrdi, morao raditi na fakultetu u vrijeme konzultacija, već se mogao sastajati s njima izvan fakulteta.

Na kraju je ipak priznao da je s jednom studenticom bilo kontakta. “Pitao sam ju za jednu njezinu tetovažu, a ona je nakon toga odmah uzela svoju torbu i krenula iz kabineta. Ustao sam i rekao joj da ne radi slona od buhe”, izjavio je na sudu.

Iskazi zlostavljanih djevojaka

Obje studentice opisale su pak kako je nasrtao na njih. Jedna je čak snimila njegov razgovor u kojem joj se ispričavao zbog svog ponašanja. “Htjela sam imati dokaz za svoju tvrdnju kod prijave događaja dekanatu, jer je profesor često spominjao svoje političke veze. Bojala sam se da mi nitko neće vjerovati. Tu sam snimku pustila samo dekanici. Nisam ju puštala policiji jer zapravo nisam htjela prijavljivati profesora već sam samo željela drugog mentora”, svjedočila je jedna od profesorovih žrtava.

I druga je detaljno opisala kako ju je hvatao i gurao ruke u njezinu odjeću.

“Profesor je imao problema s alkoholom i to smo prijavljivali dekanici. Iako se meni ispričavao zbog svog ponašanja ipak sam i to prijavila. Dekanica je zatim sve prijavila policiji”, svjedočila je.

Nulta stopa tolerancije nasilja

S Filozofskog fakulteta u Osijeku za N1 su potvrdili da je profesor otkaz dobio nakon što su ga studentice prijavile za bludničenje.

“Svemu tome prethodio je stegovni postupak u kojem je zaključeno kako su počinjena teža stegovna djela”, naveli su dodajući kako se Filozofski fakultet u Osijeku i tada, a posebice danas kada ima razvijen sustav prijave svakog oblika nasilja – Tvoj glas FFOS – potvrđuje kao ustanova nulte tolerancije na sve oblike nasilja.

