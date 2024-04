Psihologinja o Mataniću: Ovo pokazuje da se seksualno uznemiravanje smatra normalnim u Hrvatskoj

Podijeli :

Psihologinja udruge SOS Rijeka Lorena Zec u Dnevniku N1 televizije razgovarala je s našim Bornom Šmerom o redatelju Daliboru Mataniću koji je priznao optužbe za seksualno uznemiravanje.

Unatoč objavi u kojoj je priznao da je pijan i drogiran uznemiravao kolegice, mnogi su mu ostavili poruke podrške u komentarima.

Redatelj Dalibor Matanić priznao optužbe za seksualno uznemiravanje Dalibor Matanić se oglasio nakon optužbi o seksualnom uznemiravanju: “Kajem se…”

“Vidim da postoji i reakcija s druge stane – ljudi koji su šokirani podrškom koja se prža nasilniku. Ponekad nam je teško priznati i prihvatiti da je netko za koga smo mislili da je naš i da je dobar da zapravo nije i da je sposoban počiniti nasilje. To na neki način ruši našu vjeru u pravedan svijet. Svi koji pružaju podršku bilo kakvom nasilniku trebali bi razmisliti kakvu poruku to šalje žrtvama”, kazala je Zec i poručila da treba pružiti podršku žrtvama.

“Ovo nam je ponovno otkrilo da se seksualno uznemiravanje smatra normalnim u Hrvatskoj, nešto što se podrazumijeva, pogotovo u nekim strukama i miljeima. Seksualno uznemiravanje je ozbiljna stvar. Koliko god mislili da nek vic ili komentar ili dodir nije bitan, znamo da je u podlozi toga rodna neravnopravnost i da iz tog proizlazi rodno uvjetovano nasilje. Ako kažemo samo seksualno uznemiravanje radimo ozbiljnu grešku jer ono nanosi ozbiljne posljedice za žrtve i traume, a problem je što mi kao društvo to još uvijek ne osuđujemo nego suprotno – kažemo nije bilo ništa”, dodala je.

Matanić je u svom priznanju koristio drogu i alkohol kao opravdanje za svoje postupke.

“Ne samo da ga to ne amnestira nego pozivam sve gledatelje da razmisle kako se oni ponašaju. To je zaista samo izlika. S obzirom na ono što je opisano u medijima i kako je prikrivao svoje ponašanje, znamo da je znao što radi. S obzirom na to da je to bilo ponavljano ponašanje, da je znao da to što radi nije u redu, rekla bih da je svaljivanje krivnje na drogu i alkohol samo manipulacija javnošću”, istaknula je Zec.

Psihologinja je poručila da žrtvama treba dati priliku da same odluče kad će i kako će istupiti, a uz to treba osuditi i ponašanje nasilnika.

