N1 komentar: Plenković bi mijenjanjem ZKP-a mogao ući na sklizak teren

Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Anke Bilić Keserović.

Nakon jučerašnjih izjava resornog ministra Ivana Malenice, malo toga je jasno, ne možemo precizno reći što će se mijenjati u samom ZKP-u (Zakon o kaznenom postupku). Sve je to krenulo od ponedjaljka kad je sam premijer Andrej Plenković naveo da se ide u izmjenu Zakona o kaznenom postupku, kako ne bi ‘dolazilo do curenja informacija i spisa koji čine političku štetu’.

To se sve događa u trenutku kad imamo poplavu SMS-ovai poruka gdje smo mogli čitati upravo onu sočnu korespondenciju Gabrijele Žalac i Josipe Rimac. Objava takvih poruka bile bi kazneno djelo. To je odmah naišlo na osudu političke oporbe koja kaže da bi mijenjanje zakona bio uvod u diktaturu i da je to najopasnija namjera za demokraciju koju je povukao premijer.

S oporbom se slažu i brojni stručnjaci i odvjetnici koji smatraju da je ovo nepotrebno jer i dosadašnji zakon sasvim fino i jasno prikazuje tajnost, ne javnost i javnost kaznenog postupka.

Ako nije namjera zaštititi političke ciljeve, smatraju da je to nepotrebno, a dio koji se odnosi na zaštitu političkih ciljeva smatraju opasnim.

To se sve odvija u trenutku kad možemo čitati gomilu poruka koje su razmijenjivali visoki dužnosnici, a sve češće se spominje i premijerovo ime. Ako je premijeru to motiv za promjenu kaznenog zakona, onda je ušao na sklizak teren koji bi mu mogao nanijeti političku štetu.

