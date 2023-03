Podijeli :

N1 ilustracija/Pixell/Ina/Fortenova

Barbara Dorić, jedna od troje hrvatskih menadžera u Upravi Ine koje je smijenila Vlada RH nakon otkrića pljačke teške milijardu kuna, preuzima posao direktorice investicija i specijalnih projekata u Fortenova grupi.

Barbara Dorić, bivša članica Uprave Ine iz tzv. hrvatske kvote, odnosno jedna od onih koje je u Upravu imenovala Vlada RH, te je nakon afere u kojoj je otkriveno da je iz Ine iscurila milijarda kuna preko menadžera – također iz hrvatske kvote – Damira Škugora, smijenjena odlukom Vlade, od 1. ožujka ove godine zaposlena je u Fortenova grupi, kompaniji koja je nastala “pretvorbom” Agrokora nakon intervencije Vlade kroz lex Agrokor, a danas je pod kontrolom jednog od najmoćnijih hrvatskih poduzetnika, Pavla Vujnovca. N1 je ekskluzivno saznao tu informaciju, a službeno su nam je potvrdili i iz Fortenova grupe.

Uhićenje ministara, najveća pljačka Ine… Što je obilježilo pravosudnu 2022.? Šef uprave Ine: Nisam imao veze sa Škugorovim kriminalom, šokiran sam

S obzirom da je Barbara Dorić duži niz godina radila u kompanijama iz energetskog sektora zanimalo nas je na koju poziciju dolazi u Fortenovi, kompaniji koja je ipak prije svega prepoznatljiva po proizvodnji hrane i trgovačkom lancu Konzum, te nam je odgovoreno da je angažirana na mjestu direktorice investicija i specijalnih projekata.

“Gđa Dorić ima značajno stručno i akademsko iskustvo iz područja energetike te preko dvanaest godina iskustva na rukovodećim pozicijama i vođenju investicijskih projekata u korporativnom i javnom sektoru. S obzirom na globalne energetske izazove te važnost provođenja Europskog zelenog plana u korporativnom sektoru, pored planiranih investicija unutar Fortenova grupe, investicije u projekte energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije jedan su od prioriteta, a svojim kompetencijama u tom području, gđa. Dorić daje značajan doprinos našem timu”, pojasnila je dodatno glasnogovornica Fortenova grupe, Anja Linić Sikavica.

Ulazak u Inu u vrijeme ministra Ćorića

Barbara Dorić je postala članica Uprave Ine u proljeće 2020. godine, u vrijeme kada je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja vodio ministar Tomislav Ćorić, a njezina je karijera još od 2012. godine bila vezana uz politiku. Tada je, nakon konzultantskog staža u privatnoj tvrtki, zaposlena u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija koji je osnovao potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić, a šef Centra bio je Ante Ramljak, kasnije poznat kao prvi povjerenik Vlade u operaciji preuzimanja Agrokora putem lex Agrokora. Centar je u vrijeme dok ga je vodio Ramljak nazivan “paradržavnim tijelom” i rasadnikom HNS-ovih kadrova – jer je resor gospodarstva i energetike u Milanovićevoj vladi nakon Čačića preuzeo Ivan Vrdoljak.

Nova skupština Fortenove: Vujnovac se vraća originalnom planu

Upravo je Vrdoljak “preselio” Barbaru Dorić iz Centra kojem se počelo najavljivati gašenje u Agenciju za ugljikovodike – i to na čelno mjesto. Nakon što je šef HNS-a Ivan Vrdoljak postao strateški važan koalicijski partner HDZ-a – jer je pomogao HDZ-u eliminirati Most iz Vlade – i ostao značajan faktor u području energetike, Barbaru Dorić se smatralo HNS-ovim kadrom, ali ona je u svim svojim javnim nastupima isticala da nije članica niti jedne stranke. Kada je u travnju 2018. godine izabrana za predsjednicu Uprave LNG Hrvatska bilo je evidentno da uživa povjerenje Vlade Andreja Plenkovića i nadležnog resornog ministra, Tomislava Ćorića. Kada je u travnju 2020. ušla među troje izabranih hrvatskih menadžera u Upravu Ine više nije bilo sumnje oko njezinog pozicioniranja. Bilo je jasno da je ušla u krug osoba od najvišeg povjerenja Andreja Plenkovića.

No, nakon što je pukla afera Ina u rujnu 2022. godine, kada je razotkriveno da je uhodanim linijama preko menadžera Damira Škugora – člana HDZ-a, i preko Plinare Istočna Slavonija – koju je vodila Marija Ratkić, također članica HDZ-a – iz Ine izvlačen plin radi astronomske zarade za udruženu ekipu, Vlada i vodstvo HDZ-a bili su zbog pritiska javnosti prisiljeni propitati i ulogu hrvatskih predstavnika u Upravi Ine.

Filipović oštro po Upravi Ine

Novoizabrani ministar gospodarstva, Davor Filipović, otvoreno je govorio da je “zakazala cijela Uprava”. “Svi su otišli, a danas su smijenjeni hrvatski članovi, bez otpremnina. Od novih članova očekuje se da predano rade na promjeni modela korporativnog upravljanja kako se ovakve stvari više ne bi ponovile”, izjavio je tada ministar Filipović i nedvosmisleno dao negativnu ocjenu dotadašnjim članovima Uprave.

A to su bili, osim Barbare Dorić, i Niko Dalić, suprug bivše ministrice gospodarstva, sada predsjednice Uprave Podravke, Martine Dalić, te Darko Markotić.

Otvara li se novi krak u milijardu kuna teškoj aferi pljačke u INA-i? Kako je kriminalna hobotnica opljačkala INA-u?

Barbara Dorić očito se nije slagala s ocjenom ministra Filipovića oko odgovornosti članova Uprave i u medijskim istupima nakon odlaska iz Ine objašnjavala je da je model upravljanja Inom takav da nije mogla utjecati ili znati za mešetarenje plinom i milijunsku pljačku. “Razumijem odluku dioničara koji me je predložio na funkciju, da jednako tako predloži i moj opoziv, ali ne mogu prihvatiti odgovornost za nešto što od prvog dana nije bilo definirano mojom odgovornošću i na što nisam mogla utjecati”, izjavila je Barbara Dorić u intervjuu za Jutarnji list.

Dorić je u istom razgovoru, u studenom 2022. godine, odgovorila da još nema planova za daljnju karijeru, da će uzeti malo vremena i razmisliti u kom smjeru će ići njezina karijera. Iako nije dobila “milijunsku otpremninu” o kojoj se govorilo, i ona i druga dva smijenjena člana Uprave Ine su sigurno mogli nešto uštedjeti od svojih plaća – jer radilo se o golemim iznosima. Prema izvješću Ine, Barbara Dorić je kao članica Uprave u 2021. godini primila milijun i 328 tisuća kuna (bruto) “ukupnih primitaka”.

Pitali smo i u Fortenovi kolika će biti plaća nove direktorice, ali nismo primili odgovor. No, prema neslužbenim informacijama smatra se da bi menadžerica Dorić i u Fortenovi mogla očekivati plaću otprilike u iznosu kakav je bio i u Ini.

Vujnovčeva kolekcija kadrova

Još u trenutku kada su maknuti članovi Uprave Ine nagađalo se o njihovoj daljnjoj sudbini i zanimljivo je da se među poznavateljima naftnog biznisa i hrvatske komplicirane energetske scene spekuliralo da će Barbara Dorić “nastaviti posao” u PPD-u, tvrtki koja je izrasla na uvozu plina ruske tvrtke Gazprom, i omogućila je svom vlasniku, Pavlu Vujnovcu da u kratkom roku postane najmoćniji hrvatski tajkun.

Nizozemski sud odbacio sve šeikove zahtjeve, oglasila se Fortenova

No, Barbara Dorić izgleda ipak nije birala ono što su svi očekivali, da to bude baš PPD, nego je to druga tvrtka, ali pod okriljem istog vlasnika, Pavla Vujnovca.

Zašto se pak mislilo da je prirodan nastavak karijere bivše članice Uprave Ine koje se odrekla Vlada RH upravo u “carstvu” Pavla Vujnovca? Je li se to zaključivalo zato jer je potekla iz kruga Ivana Vrdoljaka koji je pak značajno doprinio raskošnom izrastanju PPD-a dok još nitko nije posve razumio što to sve izrasta? Ili je ona već u Ini bila “njegov čovjek” ili je Pavao Vujnovac sa svojom mrežom već postao partner i u energetici i u kadroviranju Vlade RH? Ovaj nastavak karijere bivše menadžerice iz Ine u Fortenova grupi može se promatrati i kao dio procesa “čuvanja” i zbrinjavanja kadrova koji su prihvatljivi i vladajućoj politici i najmoćnijem hrvatskom poduzetniku koji značajno kroji budućnost cijelog hrvatskog gospodarstva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Resursi Na dnu oceana otkrivena pojava koja je zabrinula znanstvenike Vitamini i minerali koji se ne smiju uzimati zajedno