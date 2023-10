Na noževima pronađenima nakon nereda u Ateni nema tragova BBB-a. Što to znači za istragu?

Podijeli :

Za N1 je iz izvora bliskih BBB-ima uhićenima u Grčkoj potvrđeno da tamošnji istražitelji doista do sada niti na jednom nožu pronađenom nakon krvavih navijačkih nereda u Ateni nisu utvrđeni tragovi osumnjičenih Hrvata.

Prvi je tu informaciju objavio portal 24sata pozivajući se na izvore iz istrage.

Utvrđivanje otisaka, DNK tragova ili nekih drugih bioloških tragova na zaplijenjenim noževima ključno je u istrazi ubojstva Michalisa Katsourisa, navijača AEK-a koji je iskrvario nakon ranjavanja oštrim sredstvom tijekom nereda.

Snimljen trenutak ranjavanja?

Trenutak u kojem je Katsouris navodno ozlijeđen snimile su nadzorne kamere, no nakon toga on je otrčao do jednog kioska gdje je, nažalost, izdahnuo.

Odmah nakon kobnog obračuna uhićeno je 106 BBB-a u Grčkoj, a za još deset Hrvatskoj su poslani europski uhidbeni nalozi. Niti jedan, međutim, još nije izručen, a svi koji su zadržani u Grčkoj još se uvijek nalaze u istražnim zatvorima. Ovdje valja podsjetiti da istražni zatvor prije podizanja optužnice prema grčkom zakonodavstvu može trajati čak 18 mjeseci.

Hrvatske vlasti u nekoliko su navrata ukazivale da bi se trebalo voditi računa o razmjernosti dužine istražnog zatvora, što je pravilo u Hrvatskoj, tim više što niti jedan navijač još uvijek nije osumnjičen za ubojstvo. Međutim, grčko pravosuđe ne mora uzeti u obzir baš ništa što kaže ili piše hrvatska izvršna vlast.

Što može učiniti Hrvatska?

Odvjetnik Hrvoje Lukavec, koji zastupa nekoliko osumnjičenih BBB-a, izjavio je pak kako bi se protiv njih zbog sumnje u zločinačko udruživanje, za što ih terete i u Grčkoj, mogao otvoriti postupak u Hrvatskoj. To bi, pojasnio je Lukavec nakon jednog sudskog ročišta o EUN-u, da bi u tom slučaju Hrvatska mogla onemogućiti procesuiranje svojih državljana u Grčkoj.

Dakle, to što još uvijek nema tragova na mogućem oružju kojim je ubijen AEK-ov navijač, ne znači da će osumnjičeni BBB-i biti uskoro pušteni na slobodu. Osim za ubojstvo istraga se vodi i zbog tučnjave, paleži, te uništavanja imovine. Kako su kazne zbog huliganizma u Grčkoj postrožene i budući da ta država sada želi poslati poruku da se doista bori protiv navijačkih nereda, sasvim je izvjesno da rezultati analize noževa koji idu u korist BBB-ima, neće u ovom trenutku donijeti obrat u istrazi.

