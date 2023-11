Načelnica Centra Ivan Vučetić objasnila što je otkriveno u boci iz Rijeke

Podijeli :

Načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" Andrea Ledić, rekla je u središnjem Dnevniku HRT-a da su u boci mineralne vode, koja im je dostavljena nakon trovanja u Rijeci, pronašli kemijski sastav koji upućuje na to da se radi o sredstvu za čišćenje i odmašćivanje. Otkrila je kako su ostale boce pića koje su došle na analizu, prošle testove te je utvrđeno da se radi o ispravnim proizvodima.

“U centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” je nalogom općinskog DORH-a u Rijeci, na vještačenje dostavljena staklena čaša i bočica vode Romerquelle u kojima su bile sporne tekućine koji je oštećeni konzumirao. Provedenim vještačenjem utvrđeno je da su tekućine podudarne te da imaju ista svojstva. Radi se o jako lužnatim vodenim otopinama izrazito visoke pH vrijednosti 13,6, i to na osnovi kalijevog i natrijevog hidroksida”, rekla je.

Naglasila je da je provedenim vještačenjem utvrđeno da se radi o sredstvu za pranje ili odmašćivanje.

“PH vrijednosti otopine kreću se od 0 do 14, što znači da je voda neutralna, oko 7, od 0 do 6 govorimo o kiselinama, od 8 do 14 o lužinama. Ovim provedenim vještačenjem, utvrđeno je da kemijski sastav tekućine pokazuje da se radi o korozivnom sredstvu koje se koristi za pranje ili odmašćivanje”, kazala je.

Kako kaže, kemijski sastav takvih tekućine, “nalazimo u različitim, mnogobrojnim proizvodima, koji se prvenstveno koriste za pranje čišćenje i odmašćivanje”.

“U ovom slučaju, radilo se o gutanju. Ako se to dogodi, mogu nastati teške ozljede probavnog trakta koje se mogu manifestirati kao žarenje, bol u ustima i ždrijelu. Možemo govoriti o mučnini i povraćanju, teškom oštećenju jednjaka i želuca uz krvarenja”, rekla je.

Dodala je kako je nakon ovog testiranja obavljeno i testiranje dodatnih 20 pakiranja neotvorenih boca. Dodala je kako je “utvrđeno da čepovi nisu oštećeni” te da “se radi o originalnim pakiranjima”. “Utvrđeno je da je pH 3,5 što je uobičajeni pH za tu vrstu tekućina”, kazala je.

Kada se radi o boci Coca Cole s PMF-a rekla je da je “utvrđen pH od 2,5 što je uobičajeni pH za tu vrstu tekućine”. Ustvrdila je kako su za eventualni nastavak istrage odgovorni DORH i policija.

