Načelnik svojim potezom izazvao bijes vatrogasaca: “Ljubavi tu nema”

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL/ilustracija

Načelnik općine Plitvičkih jezera Ante Kovač odobrio je isplatu po 1 euro za regres, dar za djecu, božićnicu i uskrsnicu zaposlenicima Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera. Načelnik je svoju odluku objasnio na svom Facebook profilu.

“Općina i vatrogasci su imali kolektivni ugovor po kojem su imali regres, božićnicu cca 330 uskrsnicu, dar za djecu cca 130 eura. Oni su tražili raskid kolektivnog ugovora jer im više nije odgovarao iako je bio dogovoren par mjeseci prije.

Budući su na razini države na javnom savjetovanju novi pravilnici i najavljuje se nova uredba vlade, ja sam im slao dopise da ne donose nove pravilnike da vidimo kako će završiti priča na državnoj razini a da do tada koriste koeficijente povoljnije za vatrogasce (fotka 1). Oni nisu to napravili na štetu nekih svojih kolega i bez nas kao osnivača donijeli novi pravilnik (fotka 2) iako je stari bio donesen s osnivačem (fotka 3).

“Općina bi bila bankomat”

Budući je nekada upravno vijeće brojilo 5 članova i osnivač imao većinu, a sada ima jednog od tri člana, de facto je otvoren put samovolji da svatko sebi određuje uvjete bez onoga koji plaća. Pa su tako donijeli visinu cijene kilometra, jubilarne, godišnjeg, stimulacije, otpremnina, naknada za bolovanje…a općina bi bila bankomat koji će to financirati. Puno toga bi mi i prihvatili, ali neke stvari nisu bile jasne ni prihvatljive.

Što se tiče regresa, božićnice… tu je ostalo da imaju pravo na regres a osnivač određuje visinu. Da smo rekli da regres nemaju oni bi tužili da smo im uskratili regres. Ovako su ga dobili u visini da ne mogu tužiti. Znao sam što će biti nakon toga, ali neka bude. Mi smo nudili usuglašavanje s preporukom da se sačeka država, a oni su napravili po svom.

“Možda lakše da otrpimo jedni druge još ovu godinu”

Što se tiče općinskih plaća (fotka 4) tu je vidljiv broj radnika po općinskim firmama i mjesečna bruto plaća. Vidljivo je da su vatrogasci u prosjeku blizu 2300 po djelatniku, a svi ostali debelo ispod 2000. A sljedeći mjesec će im prvi put ići čitava plaća po novim koeficijentima i državnoj osnovici i smatram da će biti oko 42 000 eura. Usporedite s drugim firmama. A oni se nadaju da će dobiti na sve to 20 do 30% na posebne uvjete rada. Nemam ništa protiv, neka vlada tako odluči samo neka osigura i sredstva.

Mi smo ovaj mjesec svima podigli plaće ili dodatke, ali uz razgovore i izračune i svi će dobiti regrese, božićnice…. vatrogasci su se odlučili za drugačiji put i to je to. Općina izdvaja dosta za vatrogastvo (fotka 5) i ne omalovažava to zanimanje nego upravo pojedinci, naglašavam pojedinci, među njima omalovažavaju sve ostale jer su bitno plaćeniji od drugih i nikad nisu zadovoljni. Ova odluka o regresu je jedna od prilika za novi dogovor. Ili je možda lakše da otrpimo jedni druge još ovu godinu dana moga mandata jer ljubavi tu nema”, poručio je Kovač na svom Facebooku.

Nezadovoljstvo među vatrogascima

“Omalovažavanje sigurno…to ne znam”, rekao je Vlado Marković, zapovjednik JVP Plitvička jezera za RTL.

“Aneks kolektivnog ugovora bio je sklopljen s trećim mjesecom 2023. i za sve te četiri stavke bilo je oko 596 eura gotovo 600 eura za sve četiri stavke. Sad sve stane u 4 eura”, dodao je Marko Mišić, vatrogasac JVP Plitvička jezera.

Reakcija sindikata

Sindikati tvrde – najveći problem je što Vlada ni mjesec dana nakon prosvjeda nije donijela uredbu, pa se načelnici, gradonačelnici i župani ponašaju kako žele.

“Mislim da vatrogasci u ovom trenutku, s obzirom na to kada su jučer vidjeli ovakvu odluku koja ih je dodatno uvrijedila, razjarila – neće stati i da će tražiti svoja prava na drugačiji način. Zasigurno novi prosvjed”, rekla je za RTL Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stručnjak objasnio u koje doba dana treba uzimati vitamine Ovo je najzdravija riba na svijetu: Bolja i od lososa, evo zašto je trebate uvrstiti u tjedni meni