Nadbiskup Uzinić: Povlačim se ako ne otkrijem stvarno stanje pedofilije u Crkvi

"Želimo li se razračunati s ovom pojavom, ne samo u crkvi, nego i u društvu i bilo gdje drugdje. Moramo biti jasni, transparentni. Moramo se boriti protiv zla", govori riječki nadbiskup Mate Uzinić.

U razgovoru za RTL kaže da neće odustati od svog nauma i da će otići ako ne uspije u borbi protiv pedofilije u Crkvi.

Što kažete na ispovijest žrtve, razgovarali ste s njime, bio je kod vas, je li on na neki način pokrenuo lavinu?

“Meni je drago da je on progovorio jer to je dobro, dobro je to zbog tog što to osnažuje i druge žrtve da naprave to što je on napravio”.

Koliko vas je to šokiralo?

“To je šokantna ispovijest koju sam ja znao i ranije, mene nije to potaknulo jer sam se s predmetom upoznao i prije. Kada sam se upoznao pokrenuo sam određene mehanizme tako da sam prijavio i Županijskom državnom odvjetništvu, smatrao sam da se trebam sastati i sa žrtvom. Drago mi je da sam to uspio”.

Kako ste saznali na zlostavljanja?

“Ja sam to našao u svojoj arhivi kad sam preuzeo upravu Nadbiskupije. U njemu je bilo napisano da je taj slučaj arhiviran”.

“On je reagirao tako da je potaknuo istraživanje radnji unutar Nadbiskupije. Vjerojatno je vezano uz prijavu smatrao da je dovoljno to što se nakon toga i sam zlostavljač prijavio”.

Je li po vama to bilo dovoljno?

“Kada sam vidio i pročitao spise i vidio opise zlodjela znao sam da to nije dovoljno”.

Dolaze li policija ili DORH u Nadbiskupiju?

“Ne, nisu dolazili, nemam dati više što od ovoga što sam dao. Ja sam sve spise koje se odnose na ovaj predmet predao Županijskom državnom odvjetništvu”.

Smatrate li da je vaš prethodnik znao, ali je na neki način zataškao?

“Teško mi je to reći. Može biti da je on loše procijenio”.

Svi ovi zločini su u zastari?

“Nažalost ti zločini su bili u zastari u trenutku kad su prijavljeni, to je ono što moramo svi raditi i to je poziv koji sam već učinio u vezi ovog slučaja i svih drugih slučaja, poziv državnim vlastima da pokrene proceduru za ukidanje zastare za zločine koji su počinjeni nad djecom i maloljetnicima. Drago mi je da je moj poziv dobio veći odjek i da su određene parlamentarne stranke također pokrenule takvu proceduru”.

Policija i DORH po pitanju drugih prijava?

“Vjerujem da oni rade svoj posao, nisam osoba koju noni trebaju informirati. Ono što je važno jest da mi surađujemo i da jasno damo do znanja da nam je stalo do žrtava i da na sve načine omogućimo i državnim strukturama da rade svoj posao”.

Hoćete li ostati usamljeni u ovom prokazivanju?

“Mislim da su procesi pokrenuti i da se oni više ne mogu i ne smiju zaustaviti. Želimo li se razračunati s ovom pojavom, ne samo u crkvi, nego i u društvu i bilo gdje drugdje moramo biti jasni, transparentni. Moramo se boriti protiv zla”.

Je li vam se netko od kolega javio i rekao da će istupiti?

“Mi imamo jedan dogovor na razini Hrvatske biskupske konferencije da bi zapravo trebali pokušati otkriti kakvo je stvarno stanje. Osobno neću odustati od toga, ako ne uspijem jasno ću dati do znanja da se povlačim zato što nisam uspio”.

Vaša poruka žrtvama?

“Molim ih da se jave jer to nam može pomoći da vidimo potpuni opseg ovoga što se dogodilo. Imam dojam da su stvari postavljene tako da se sve prijavi i ispita kao da se dogodila zastara a ne znamo što se događalo nakon toga, možda postoji slučaj u kojem zastara nije nastupila i zato molim sve povrijeđene da se jave, spreman sam sa svima razgovarati i pokušati sa svoje strane napraviti što je u mojoj moći”.