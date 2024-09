Riječki SDP-ovci prespavali izbore u vlastitoj stranci

Podijeli :

Unutarstranački izbori koji su održani u subotu zanimali su, slovom i brojkom, 132 člana.

Socijaldemokratska partija Hrvatske u Rijeci je na vlasti – oduvijek. To je najčvršća utvrda SDP-a, a to su pokazali i zadnji parlamentarni izbori jer je u 8. izbornoj jedinici SDP opet dominirao. No, unatoč tome, unutarstranački izbori koji su održani u subotu zanimali su, slovom i brojkom, 132 člana, piše Novi list.

Analitičar: “Paunović nema puno šanse. SDP će i dalje stagnirati i umirati u ljepoti”

To je odaziv od 16 posto, dok je na razini Hrvatske ipak na izbore za novo vodstvo izašlo 40 posto članova te stranke. Pritom je najviše glasova, 46, dobio Siniša Hajdaš Dončić, dok je Zoran Paunović koji je na kraju ušao u drugi krug, dobio tek 15 glasova, i prestigli su ga i Mladen Kešer, i Mirando Mrsić, i Sanja Major. No, to je manje važno – važnije je da članstvo SDP-a u Rijeci očito spava zimski san.

Što je uzrok tome objasnio je bivši gradonačelnik i aktualni potpredsjednik SDP-a Rijeke Vojko Obersnel.

Reakcije članova

“To treba pitati predsjednika organizacije. Ja samo mogu reći da je dobro poznato da Riječani, bez obzira na stranke, nisu baš revni kad je riječ o izlasku na izbore. Općenito imamo nizak izborni odaziv na svake izbore, pa tako očito i na stranačke. To nije dobro jer uvijek treba iskoristiti mogućnost da biraš ili budeš biran, inače odlučuju samo oni koji su ipak izašli, logično. No, kad bih znao recept za veću izlaznost, onda bih ga i preporučio. Nema druge nego povećati aktivnost članstva SDP-a u Rijeci i omogućiti većem broju članova da aktivno sudjeluju u radu stranke, kaže Obersnel, Dodao je i da je on izašao na izbore i otkrio je za koga je glasao.

“Naravno, za Sinišu Hajdaša Dončića, kao čovjeka s velikim iskustvom u stranci, dokazanom u organizaciji rada stranke. On je bio župan, bio je ministar, predsjednik županijske organizacije u Zagorju gdje je u nekoliko ciklusa SDP ostvarivao ponajbolje rezultate. Zato ja dileme nemam”, kaže Obersnel.

Zastupnik Željko Jovanović, koji je i politički tajnik u Rijeci, kaže da je on učinio što je mogao.

“Pozvao sam sve na Gradskom odboru da se maksimalno angažiraju i poslao motivacijski SMS, nisam lobirao ni za koga, nego naglasio da bih volio da riječki odaziv bude što veći”, kazao je.

Predsjednik organizacije, gradonačelnik Marko Filipović, smiruje strasti svojom retorikom.

“Odaziv u Rijeci je malo ispod prosjeka. Na svim izborima, i parlamentarnim i predsjedničkim, SDP u Rijeci uvijek ima zavidne rezultate, i ja se za rezultate u borbi s drugim strankama ne bojim. U drugom krugu u subotu ipak očekujem veći odaziv. Ali, znate, to su unutarstranački izbori, i ljudi su na njima motivirani i kampanjom i samim kandidatima, i ako nisu bili motivirani kandidatima, i to je njihov osobni odabir”, kaže Filipović.

Puhovski kritičan

Vanjski promatrači mnogo su kritičniji. Tako, komentirajući općenito izbore u stranci, a i u Rijeci, politički analitičar prof. Žarko Puhovski ostaje ironičan, piše Novi list.

“Izbore u SDP-a najbolje je, kako je red, ocijenio preliminarni pobjednik Hajdaš Dončić, rekavši da stranci ne treba veća promjena. I doista, ponavljanim riječima nesretnoga Grbina: nema govora o propasti SDP-a! Odatle slijedi samozadovoljavanje kao osnova stranačke unutarnje politike. A to je, ma koliko mogla biti ugodna, ipak neproduktivna djelatnost”, barem prema vani, kaže Puhovski.

“SDP je dakle sveden na Sebi Dovoljnu Partiju, onu koja je zadovolj(e)na time što je sigurno druga klizeći pritom u (neprosvijećeni) konzervativizam. Posebice se to pokazalo tamo gdje stranci najbolje ide, u Rijeci – samozadovoljavajući je sindrom onemogućio veliku većinu tamošnjega članstva da se odvaži bar na kišnu šetnju do glasališta. Izbori su stoga, zapravo, bili natjecanje za novoga namjesnika pravoga gazde s Pantovčaka, pa je najbolje prošao onaj tko je najbliži postojećem stanju. Pored njega, uz »hajdukovsku« podršku Dalmacije, i kandidat koji je nedvojbeno najmanje rekao u kampanji – pa, valjda, neće talasati! Jedina je pozitivna stvar ovih izbora to što je – trenutno – otpao Ivan Račan junior; možda je barem ta ostavinska rasprava završena. Riječju, SDP-ova je budućnost svjetlucava, bit će i dalje solidni drugi (nastavi li se ovako, možda uskoro i u Rijeci). A socijaldemokracija – koju je, s ne previše podrške, zazivala jedina kandidatkinja – ostaje, Kešerovim riječima, »u osamnaestom stoljeću«. Nije ni čudo za stranku udobno smještenu u vremenskome stroju, s web-stranicom na kojoj ponosno stoji Grbinov poziv na izbore od prije tri dana, zaključuje Puhovski.

