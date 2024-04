Za neke nije glasala ni rodbina: Ovo su najveći gubitnici parlamentarnih izbora 2024.

Podijeli :

Hrvatska je u srijedu izabrala 151 zastupnika u Hrvatskom saboru. Nekima je zastupničko mjesto u 11. sazivu parlamenta izmaknulo za dlaku. Darija Vasilića mandata je stajalo svega dvadesetak preferencijalnih glasova. Vojku Obersnelu pak za ulazak u Sabor iz prekrojene 7. izborne jedinice više od 3 i pol tisuće glasova nije bilo dovoljno. Bez fotelje na Markovu trgu ostali su i Katarina Peović, Katarina Vidović Krišto i Davor Dretar. Ove izbore pamtit ćemo i po tome da neki kandidati nisu glasali ni sami za sebe, a nekolicina njih dobila je svega jedan glas.

Ovogodišnji su parlamentarni izbori bili napeti, ali prema nekim kandidatima i nemilosrdni.

Darijo Vasilić, predsjednik PGS-a i gradonačelnik s najduljim stažem u Hrvatskoj i pobjednik svih izbora u Krku nije uspio u utrci za nacionalnu pozornicu. U fotofinišu je, za dlaku, zbog preferencijalnih glasova ostao bez saborskog mandata.

“Minimalna je razlika, znači 26 glasova, ali s druge strane i u ovim preferencijskim glasovima, kolega, gradonačelnik Poreča, Loris Peršurić je za 32 preferencijska glasa bolji od mene”, otkrio nam je Vasilić.

Činjenica jest, kaže Vasilić, da su u koaliciji s IDS-om očekivali više. Minimalno tri mandata. “Možemo tražiti i neke od razloga u izbornom inženjeringu HDZ-a, tj. U činjenici da su Novi Vinodolski i grad Bakar ušli u 8. izbornu jedinicu , a da je općina Matulji izašla. Tu je HDZ dobio sigurno novih 2 do 3 tisuće glasova”, dodao je.

Unatoč tome što je dobio popriličan broj glasova u Sabor neće ni bivši SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel koji je povjerenje tražio u novoformiranoj sedmoj izbornoj jedinici u kojem nije grad kojem je godinama bio načelu. No, kaže da razočarenja, što nije uspio sa zadnjeg mjesta ući među četvero odabranih kandidata koalicije Rijeke pravde, nema.

“Moram priznati da sam s obzirom na broj glasova, to je koliko se sjećam, nešto preko 3 i pol tisuće u 7. izbornoj jedinici koja se pruža od Kutine do Vira i Paga, od Gračaca do Matulja više nego zadovoljan” rekao nam je Obersnel.

Osma izborna jedinica kobna je bila za Ivana Vilibora Sinčića. Oko tri tisuće glasova za koaliciju Domovinskog pokreta i njegove stranke Prava i pravde nije mu bilo dovoljno da s prvog mjesta na listi uđe u Sabor.

U novom sazivu neće sjediti ni Katarina Peović koja je 2020. mandat izborila u osmoj jedinici u koaliciji s Možemo, a sada je pokušala samostalno. Čelnica Radničke fronte na naše pozive nije odgovarala, a jučer je na društvenim mrežama, između ostalog, poručila:

“Tko god bio na vlasti između dvije prokapitalističke opcije, neće stati uz radnike. No nas neće ušutkati. Svim članovima RF-a, simpatizerima, volonterima zahvaljujem na danima neumorne borbe. Hvala svima koji su glasali za Radničku Frontu! Bolji svijet je moguć”.

Jedan ili nijedan glas

Ima i onih koji na izborima za 11. saziv Hrvatskog sabora nisu glasali čak ni sami za sebe! Dvoje kandidata nije dobilo niti jedan jedini glas.

Zdenka Radičić (A-HSP – Dražen Keleminec)

Pavao Šimeg (A-HSP – Dražen Keleminec)

Nešto je duži popis onih koji su, unatoč tome što je na birališta izišlo više od 2 milijuna i 216 tisuća birača, dobili samo po jedan glas. Logikom “jedan, ali vrijedan”, čini se, vodilo se deset kandidata.

1 glas dobili su:

Sarafina Matković (A – HSP – Dražen Keleminec)

Ruža Franjičević (Stranka Ivana Pernara)

Vlatko Balaić (Radnička Fronta)

Ivan Ganžulić ( A – HSP – Dražen Keleminec)

Antonija Šmisl Matkić ( Socijaldemokrati, IDS, PGS, Laburisti, Demokrati)

Nives Kaurloto-Vučinović (SHZ)

Gordana Milin (SHZ)

Biserka Adorić (SRP)

Josip Sabljak (Fokus, Republika)

Nada Sabljak (Fokus, Republika)

Uz ove kandidate koji neće prijeći ogradu na Markovu trgu, u saborske se klupe neće vratiti ni Katarina Vidović Krišto, Davor Dretar, ali i nitko iz Socijaldemokrata.

