“Postoji li igdje država koja piše zakone za najnemoćniju skupinu 15 godina?”

O pravima djece s poteškoćama u razvoju, njihovih roditelja njegovatelja i osoba s invaliditetom razgovaramo u petak, dva sata nakon što je saborska većina odbila prijedlog Anke Mrak taritaš i oporbenih klubova da se roditeljima njegovateljima nakon osobne tragedije, smrti djeteta koje njeguju, omogući primanje pune naknade još šest mjeseci, a još šest mjeseci pola naknade. Po istom modelu, za svojim foteljama žaluju saborski zastupnici kad ostanu bez mandata - imaju pravo na šest punih plaća i još pola plaća. U TNT-u su gostovali predsjednica udruge Sjena Suzana Rešetar i novinar HRT-a Hrvoje Belamarić.

Rešetar je i sama majka djeteta s teškoćama u razvoju. U Saboru je svjedočila raspravi o ovom prijedlogu oporbe kojeg su vladajući odbili. Rešetar kaže: “Moram priznati još uvijek mi vibrira tijelo od velikog razočaranja i susramlja. Jer gledaš s galerije te ljude koji gledaju u oči tvoga djeteta i tako bešćutno hladno glasaju za ono što im je naloženo po stranačkoj hijerarhiji, čuvajući svoje stolice. A vjerujem da podsvjesno znaju da će oni to pravo koje mi tražimo oni jedva dočekati da zatraže”.

Na pitanje o tome je li postojala nada da će jedna osoba među vladajućima stati na stranu osoba s teškoćama, Rešetar kaže: “Nada umire posljednja. Mi smo i dva dana prije glasanja bili kod gospođe Murganić. Nadala sam se da će ona urgirati kod premijera da se ova trakavica prekine”.

Sabor: Roditelji njegovatelji i dalje, ako im umre dijete, odmah idu na burzu

Vladajući su obećali da će se ovo pitanje riješiti prije saborske ljetne stranke, ali Rešetar kaže: “Ma ne, to su gluposti. To je otezanje tog pitanja. Znamo da ne postoji pravna prepreka da Piletić ne bi mogao nekom uredbom dati to pravo tim ljudima. Ne vidim razloga da se to odgađa”.

“Ja kao majka i građanka RH osjećam golemo susramlje”, ističe Rešetar govoreći o vladajućima.

“Stvar je u kulminatu bešćutnosti – bit će kad ja kažem, ne kad ti predložiš. Novac nije problem, slušamo kako smo maltene najbolja europska država, izlazimo iz recesije, plaće rastu, sve nam je super. Novac nikad nije bio problem. Očito je problem njihova volja, crta sociopatije i sadizma. Ovo danas me čak nije uvrijedilo, sramim se”.

Roditeljima njegovateljima zabranili da daju izjave u Saboru pa se predomislili

Novinar Hrvoje Belamarić kaže: “Vratio bih se na sami početak kad je ministar rekao da to stručnjaci moraju reći – pa stručnjaci su mu rekli da to može progurati pa on neće. Još jedna vrlo bitna stvar, u Ustavu piše da smo socijalna država. Mi kršimo Ustav. Da dignemo sad tužbe i tražimo od države da to plati, platila bi više nego što inače bi trebalo platiti. Mi smo pristojni građani koji gutamo g**na da bi njima bilo bolje. Država ne poštuje socijalnu državu. Kad država ne poštuje svoj Ustav, onda smo mi mrtvi. Ako ne poštuju Ustav, ne poštuju nas kao građane. Nemojte nas praviti blesavima”.

U ovom trenutku oko četiri i pol tisuće osoba koriste osobne asistente, a uvođenjem zakona o osobnim asistentima trebalo bi skočiti na 15 tisuća. “Neka se prvo ostvari pa onda neka on kao ministar kaže – evo tu ti je sve. On je samo ministar, on je ministar koji uopće ne poznaje sustav, kako mi govore socijalni radnici. On nije djelatnik socijalne skrbi, ne mora ni biti, ali mora imati dobar tim”, kaže Belamarić.

Rešetar ističe da se zakon o osobnoj asistenciji u Hrvatskoj piše 15 godina: “Ne znam postoji li igdje na svijetu država koja piše tako važne krucijalne zakone za jednu od najnemoćnijih skupina u našem društvu 15 godina. Zakon kakav je izašao u e-savjetovanje je potpisivanje smrtne presude. Ministar me uspavao u vašoj emisiji. Čovjek nema veze sa realnim životom, odnosno potrebama osoba s invaliditetom”.

“Ministar se razbacuje s 14 100 osobnih asistenata, ali ne iznosi činjenicu da će 5000 korisnika odmah biti otpisano jer oni koji imaju roditelje njegovatelje neće imati osobnog asistenta. To znači da je to dijete osuđeno na svoga njegovatelja u četiri zida i da leži i moli Boga da taj skrbnik doživi što duže, da ne bude smejšten u nekakvu ubožnicu, ustanovu gdje će dočekati sigurnu smrt”.

Kako žive osobe s invaliditetom u Hrvatskoj? “Država sije strah i nesigurnost”

Belamarić dodaje: “Ja sporo pišem kao osoba s invaliditetom, ali ja ga ne bih pisao 15 godina. Stvar je u tome da politiku općenito boli briga za osobe s invaliditetom. Bila lijeva, bila desna ili srednja”.

Kaže da se mora složiti s Puhovskim koji je davno rekao zašto političari ne vole pisati o socijali: “Naši političari nemaju muda i to ne mogu napraviti”.

Belamarić kaže da on sada sam sebi plaća asistente, 20 eura za dva sata. “Imam šestero ljudi u timu. Sad će doći ljeto, još moram troje naći da ovi ljudi mogu ići na godišnji”.

Naposljetku Belamarić kao novinar i osoba s invaliditetom dodaje da radi honorarno jer ne može drugačije preživjeti: “Pitam ministra financija – imam li ja pravo na poreznu olakšicu?”

