Željka Antunović: Oporba treba biti poput apostola. Spustiti se među ljude

O uvođenju vojnog roka u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak razgovarala je bivša ministrica obrane Željkom Antunović.

Komentirala i jutrošnje glasanje o raspuštanju Sabora na zahtjev oporbe koje nije prošlo.

Čuli smo što o vojnom roku misle političari – od lijevih do desnih. Pogledajte sad što kažu vojni stručnjaci Ključna zapreka vojnom roku je priziv savjesti

“Naravno da je ovakav rasplet očekivan. Nisu ni oni sami (oporba) nešto drugo očekivali. Cilj im je bio napraviti političku priču, ponavljati sve grijehe vladajućeg HDZ-a koliko je to moguće i to će se sad dalje događati na press konferencijama, skupovima… Ovo je već dio jedne ozbiljne predkampanje”, rekla je Antunović.

“Oporba treba biti poput apostola. Spustiti se među ljude”

Upozorava na glavni problem lijeve oporbe: “Ne vide, ne prepoznaju, nisu u stanju prevladati tu njihovu neorganiziranost. Imali su prosvjed, ne znaju što dalje. Trebali su imati barem 10 unaprijed dogovorenih. To je problem, na tome oni gube, padaju, ne mogu pokrenuti birače da izađu na glasanje. Stalno govore o ujedinjenju, a ne mogu se dogovoriti ni oko čega. Mislim da je to standardni problem taština vođa. Oni stvarno ne rade dovoljno, ni što bi trebalo da pokrenu birače. Treba ići među ljude, treba biti poput apostola. Ne treba patiti na veliki broj ljudi, na velike skupove. Spusti se među ljude.”

Bivša ministrica obrane komentirala je i najavu vraćanja obaveznog vojnog roka.

“Razgovaramo o nekim elementima o kojima ne znamo ništa. Nešto sitno se zna i o tome možemo raspravljati, no puno toga je velika nepoznanica. Najveća nepoznanica je pitanje priziva savjesti. Pitanje je i kako se sve to misli realizirati…. Također, mi smo se opredijelili za profesionalnu vojsku, no očito postoji problem koji se neće riješiti ovime, a to je atraktivnost vojnog poziva. To je zasebna priča i to treba rješavati na drugi način. Mislim da, s obzirom na sve, u Hrvatskoj ne bismo smjeli imati problem s profesionalnom vojskom, s kadroviranjem, samo bi to trebalo javnosti približiti”, rekla je Antunović.

Rekla je i što ona misli o obaveznom vojnom roku: “Načelno podržavam da se stanvništvo pripremi na neku mogućnost globlanog sukoba. Mislim da u Hrvatskoj nisu porasli rizici za ugrozu, ali globalno jesu. Nitko ne može u ovome trenutku reći da neće doći do globalnog rata. Naše stanovništvo bi u takvom slučaju trebalo biti spremnije nego što jest.”

