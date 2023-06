Nastavlja se štrajk na sudovima, ništa od dogovora

Podijeli :

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sastao se danas s predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN), no do dogovora sa službenicima u pravosudnom sustavu nije došlo.

Iva Šušković, predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, nakon sastanka je potvrdila da se štrajk u pravosuđu nastavlja jer im Ministarstvo nije ponudilo ni kompromisno rješenje.

“Tražimo povećanje za dio državne službe, za one najniže rangirane, za plaće koje nisu dovoljne za osnovne životne uvjete. S te strane ministarstvo nema što ponuditi. Tražili smo kompromisno rješenje uvažavajući da je moguće da je 400 eura velik iznos kumulativno, ali nema sklonosti da se to premosti, to razdoblje do odnošenja uredbi. Zaključili smo zato da smo i dalje u štrajku i da ćemo ustrajati da se nađe rješenje za službenike s ovako niskim primanjima”, rekla je Šušković i dodala da dogovora još nema:

“Dogovora za dalje nema. Očekujemo sastanke i da je ministar svjestan da sustav bez ovih ljudi ne može funkcionirati. Otegotna je okolnost što se prošli tjedan nisu obavljali poslovi, to je problem i za građane i javne bilježnike i društvo u cjelini. Ministarstvu treba biti u interesu pronaći kompromisno rješenje.”

Šušković je još rekla da su oni imali razumijevanja, te da uvijek postoji mogućnost dogovora: “Ako dobijemo ponudu, prijelazno rješenje, u roku od 24 sata ćemo znati mišljenje članova.”

