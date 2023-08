Nedostaje krvi u Hrvatskoj: Najpotrebnije su ove dvije krvne grupe

Podijeli :

Iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu objavili su da im nedostaje zaliha krvi.

”Zbog smanjenja stanja zaliha molimo darivatelje svih grupnih grupa, pogotovo A i 0, da se odazovu darivanju krvi”, objavio je HZTM.

Krv možete darivati u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu svakim radnim danom od 7:30 do 19 i subotom od 7:30 do 15 sati i na akcijama darivanja krvi koje organiziraju Gradska društva Crvenog križa.

Prije darivanja krvi, preporučuje HZTM, pojedite lagani obrok i uzmite dovoljno bezalkoholne tekućine, pripremite osobnu iskaznicu ili putovnicu i zdravstvenu iskaznicu te ponesite i Iskaznicu darivatelja krvi, kako bi vam se moglo upisati darivanje.

Tko može darivati krv?

Inače, krv može darivati svaki čovjek dobrog općeg zdravstvenog stanja, u dobi od 18 do 65 godina. Do 60 godina ako krv daje prvi put odnosno do 70 godina jednom-dva puta godišnje nakon pregleda i odluke liječnika specijalista transfuzijske medicine. Također, darivatelj krvi mora imati više od 55 kilograma (proporcionalno visini) te tjelesnu temperaturu do 37°C, piše Udruga darivatelja krvi.

Krv se uzima samo kada je darivatelj zdrav i ima dovoljno željeza. Zdrav organizam darivatelja krvi vrlo brzo u potpunosti nadoknađuje količinu i sve sastavne dijelove darovane krvi: već unutar 24 sata organizam nadoknadi tekući dio krvi – plazmu i njene sastojke, broj trombocita i leukocita.

