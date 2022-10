Nekorektno je da vijest o obuci Ukrajinaca u Hrvatskoj doznamo iz stranih medija

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Ive Puljić Šego.

Najava o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj nova je točka prijepora o čemu smo čuli dijametralno suprotne izjave predsjednika Republike i predsjednika Vlade.

Doista, retorika predsjednika Milanovića takva je da smatra da bi dolazak ukrajinskih vojnika na obuku značio uvlačenje Hrvatske u rat. Osobno mi se ta retorika čini pretjeranom. Ukrajina je zemlja u teškoj situaciji, napadnuta. Hrvatska ima to iskustvo srpske agresije, znamo kako je bilo kad ti nitko ne želi pomoći. S druge strane, Hrvatska u ovome nije sama, riječ je o 20 zemalja koje su izrazile spremnost i 12 zemalja koje su voljne da ukrajinski instruktori i vojnici dođu na obuku na njihovo područje.

Cijela priča nije usuglašena na razini Europske unije i ne zna se koliko bi se vojnika primilo u koju zemlju. Neslužbeno se može čuti da bi Njemačka i Poljska primile oko 15 tisuća vojnika, spominje se i Francuska, a Hrvatskoj bi pripao znatno manji broj vojnika.

Premijer je jučer istaknuo da je takva pomoć samo kontinuitet pomaganja Ukrajini od početka rata jer Hrvatska Ukrajini pomaže i u naoružanju, iako znatno skromnije nego druge zemlje. Premijer dodaje i da je to nastavak prave politike i svrstavanje na pravu stranu povijesti.

S druge strane, predsjednik kaže da se radi o šačici šarlatana, kako naziva premijera i ljude oko njega, i smatra da se Vlada ovakvim potezom želi dopasti nekome u Bruxellesu, a da on to neće dopustiti.

Ako bi Vlada s tim prijedlogom išla u Sabor bez suglasnosti predsjednika, on bi trebao biti izglasan dvotrećinskom većinom zastupnika. Stranke su rekle da bi tu odluku prihvatile ako bi sve članice Europske unije i NATO-a bile spremne na to da ukrajinski instruktori dođu na vojnu obuku. Ako ne bi, oporba to ne kani podržati. Stavove opravdavaju time da je Hrvatska turistička zemlja i da joj ne treba sigurnosna ugroza.

Premijer je to iskoristio da kaže da je predsjednik proruski igrač, a oporbu je nazvao trabantima. Cijela se situacija koristi da bi se predsjednika Milanovića pokazalo kao čovjeka Kremlja. Naravno da to nije tako, iako predsjednik od početka agresije na Ukrajinu ima čvrste stavove i kaže da treba razmišljati glavom, a ne srcem i da neće hrvatsku nacionalnu sigurnost dovesti u pitanje.

Kad bude donesena cjelovita odluka o obuci ukrajinske vojske na razini Europske unije, bit će jasno hoće li sve članice ići u tu operaciju.

S druge strane, u Hrvatskoj se ta informacija doznala nakon objave uglednog portala Politico, koji je prenio riječi hrvatskog ministra Gordana Grlića Radmana koji je, pak, izrazio spremnost Hrvatske da ukrajinski vojnici dođu na vojnu vježbu. Nije korektno da hrvatska javnost takve informacije doznaju iz stranih medija, a ne službeno od strane državnih tijela.

