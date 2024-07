Stručnjak za za kibernetičke incidente o posljedicama globalnog kvara: “Uvijek cijenu platimo mi građani”

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL / Ilustracija

Voditelj odjela za kibernetičke incidente u tvrtki SPAN, Neven Zitek, rekao je za N1 kako je jedan od vodećih proizvođača softvera objavio da je došlo do tehničke greške prilikom distribucije softvera, a ta greška se manifestirala na način da prekine rad svih računala koje koriste taj softver.

“Ovo je izuzetno rijedak događaj i radi se o svjetskim poznatoj kompaniji. Takve tvrtke imaju dobro razvijen sustav koji osigurava da se ovakve greške ne prošire izvan njihovih sustava, nažalost ovdje je očito došlo do propusta”, dodao je.

“Proizvođač je objavio zaobilazno rješenje koje uključuje uklanjanje spornog ažuriranja, no to je dovelo do prekida rada računala i potrebno je ručno sva računala obići, što se biti veliki izazov za kolege iz IT-a ovog vikenda”, naveo je.

Brzina oporavka

Napominje da se radi o softveru kojeg koriste velike organizacije. “To je izuzetno kompleksno sigurnosno rješenje, no mi smo suočeni s time jer ne rade organizacije koje koristimo, tako da na žalost, uvijek cijenu platimo mi građani”, naveo je.

Tvrdi da će brzina oporavaka ovisiti od sustava do sustava, odnosno koliko je velik njihov IT odjel. “Prva svim informacijama ne bi trebalo biti nekakvih dugoročnih posljedice”, rekao je Zitek.

“Već sada se vidi da je cijena dionica te tvrtke u dobrom padu, dok cijene konkurencije rastu. Ovo će im biti veliki udarac na reputaciju tvrtke, što dovodi do problema u lancu distribucije gdje bilo koja komprimirana karika prenosi se dalje i narušava povjerenje. Od stjecanja ili gubika povjerenja ne možemo se zaštiti, ali možemo raditi na planu oporavka da barem saniramo posljedice”, dodao je.

“Pohrana podataka samo je jedan od načina na koji se možemo zaštititi, naravno to dovodi odo povećanja troškova, a na to se organizacije rijetko odlučuju”, objasnio je.

