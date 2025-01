Grmoja poručio da postoje samo muški i ženski spol, a sve ostalo su mentalne bolesti. Brzo se složio i Beljak

Podijeli :

Saborski zastupnik Nikola Grmoja na Facebooku je objavio da je 'uvijek na strani zdravog razuma' uz fotografiju kojom poručuje da postoje samo dva spola.

Njegova objava na tragu je inauguracijskog govora američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je odmah pri preuzimanju dužnosti najavio da će savezna vlada priznavati samo dva spola.

S Grmojom se brzo složio i njegov politički protivnik Krešo Beljak, koji je otišao i korak dalje pa detaljno pojasnio svoje stavove o tome koliko spolova postoji.

“Uglavnom se ne slažem s Grmojom, ali ovaj put se apsolutno slažem. Tolerancija i borba za prava seksualnih manjina uvijek, ali neke granice ipak treba postaviti.

Muškarci koji vole žene – podržavam, ja prvi.

Žene koje vole muškarce – podržavam.

Muškarci koji vole muškarce – podržavam.

Žene koje vole žene – podržavam.

Muškarci koji vole i žene i muškarce – podržavam.

Žene koje vole i muškarce i žene – podržavam.

Ako ste primjetili, naveo sam sve primjere u kojima se spominju samo muškarci i žene. Bez obzira na seksualnu privlačnost.

Ali to da netko ne zna jel muško ili žensko, jel uopće ima spol, jel možda ono ili oni, jel možda životinja, a ne čovjek kao i sve ostale stotine nakaradnih varijacija – to je po meni zrelo u najmanju ruku za promatranje. I meni je zapravo žao tih ljudi, ali to ne znači da im se treba dopustiti da svoju bolest nasilno pokušavaju nametnuti kao ‘prirodno’ i zdravo stanje”, napisao je Beljak.

