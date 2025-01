Istraživači o proruskim botovima anonimni jer se boje zlostavljanja? “U taj argument ne vjerujem”

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja i profesorica na Fakultetu političkih znanosti Nikolina Borčić gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirala komunikaciju na aktualnim predsjedničkim izborima.

U četvrtak je objavljen izvještaj Centra za informacijsku otpornost (CIR) prema kojemu je u Hrvatskoj uočen snažan utjecaj pro-ruskih botova na predsjedničke izbore. CIR međutim nije objavio tko je radio na istraživanju. Na manjkavosti istraživanja ubrzo je ukazao GONG, a Borčić je navela nedostatke koje je ona primijetila.

“Hrvatska je jako mala i istraživači koji se bave medijskim tekstom, to su ozbiljni, časni ljudi, koji su velikim trudom došli do svog znanja. Prilično sam sigurna da apsolutno nitko od njih ne bi nepotpisano napravio istraživanje koje ima površnu metodologiju. Kada koristimo riječ istraživanje dvije su osnovne stvari – to je tko ga provodi i koja je metodologija”, naglasila je Borčić.

Navodni hrvatski istraživači koji su CIR-u predali informacije, tvrde da su htjeli ostati anonimni zbog straha od zlostavljanja u Hrvatskoj.

“Osobno, ne mogu zamisliti da bi neki hrvatski stručnjak, znanstvenik, doživio ikakvo zlostavljanje. Mislim da smo mi društvo daleko, daleko ispred mnogih društva u kojima je to možda moguće. Tako da u taj argument ja ne vjerujem”, tvrdi Borčić.

“Očekujem da se Primorac ogradi od istraživanja”

“Ja izuzetno cijenim gospodina Primoca kao znanstvenika i njegov istraživački opus, njegovu metodologiju, njegovu sveučilišnu karijeru. Očekujem da on tu temu potencijala da se upravlja lažnim vijesitma u svrhu ostvarivanja koristi tematizira, ali da se ogradi metodološki od tog istraživanja i on kao znanstvenik zna, ja sam sigurna, ne bi povjerovao u neko istraživanje bez imena i prezimena”, smatra Borčić.

