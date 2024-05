Nina Skočak: “Ljudi ne mogu podnijeti da je mlada žena nekako uspjela”

Podijeli :

Na izborima za Europski parlament među kandidatima je Gen Z lista, nezavisna grupa mladih, angažiranih ljudi koju predvodi diplomirana novinarka i politologinja, influencerica Nina Skočak. Bila je gošća Novog dana kod Mašenke Vukadinović gdje je naglasila temu priuštivog stanovanja koja je bila jedna od najvažnijih okidača za izlazak na EU izbore.

“Počeli smo s kampanjom prije više od dva mjeseca. Počela sam malo naivno, ali mogu reći da je teško i naporno. Mi svi ili studiramo ili radimo i nitko od nas nije karijerni političar da bi se samo tome mogli 100% posvetiti”, kazala je Skočak.

Ističe stambenu politiku kao temu koja ju najviše zanima: “Nemoguće je u Hrvatskoj kupiti stan, stanovanje treba biti priuštivo. Međutim, nedostaju rješenja iz perspektiva mladih.”

Raspon godina na listi je od 19 do 30 godina.

“Htjela sam pokazati da se može. Mladi su uvijek bili nositelji promjena, smatram da naša budućnost ne može biti svjetla ako se ne aktiviramo”, naglašava.

Kad nas nešto smeta, trebamo se pokrenuti

Je li mlade teško pokrenuti za izbore? Gdje je politika na listi interesa mladih? Skočak objašnjava da nije imala posebnu strategiju kako pratitelje privući na birališta ali, kaže, mlade treba pokrenuti.

“Nadam se da će biti dobra izlaznost mladih. Sama činjenica da imaju sada glasati za nekoga njihovih godina, jedan od načina je da imaju kandidata. Treba nas mobilizirati da se pokrenemo. Vidim trend da se ljudi brzo rasplamsaju oko neke teme ali to brzo ode. I sad je tu izazov da se pokrenemo. Hrvati su tu dosta pasivni. Francuzi i Belgijci svaki tjedan zbog nečeg štrajkaju, fizički pokazuju bunt. Kad nas nešto smeta, trebamo se pokrenuti”, tvrdi Skočak.

Političarima na TikToku nedostaje kreativnosti

U današnjem društvu, influenceri imaju snažan utjecaj na oblikovanje stavova svih generacija. Pitali smo Ninu Skočak kako su se na TikToku snašli naši iskusni političari?

“Nije isto kad sam ja s 26 godina na Tiktoku i političar u šezdesetima. Morate sve prilagoditi svojim godinama i struci. Čini mi se da nema puno kreative, čini mi se da imaju sličan narativ na Tiktoku, a trebali bi stvoriti svoj način komuniciranja, u što treba uložiti puno vremena.

Nedostaje inovativnosti. Plenković nije loš, odnosno ono što radi njegov tim, ali prekasno se uključio i fali mi malo baš njegovog karaktera. Kad komuniciram politike, pokušavam to prikazati kao dio mog života, pokušavam spontano prikazati kako ja to doživljavam, mislim da je to efikasno”, kaže pa dodaje: “Mladi me znaju zaustaviti na ulici i pitati kako mi ide krečenje stana ili kako mi je dečko. Ako me prati 400 tisuća ljudi trebala bi imati i neku odgovornost, smatram da su tu potrebni standardi, kod nas to još nije zakonski regulirano ali trebalo bi biti.”

Hejteri pišu da me financiraju Amerikanci, masoni…

Negativni komentari su, kaže Nina Skočak, s ulaskom u kampanju, dobili novu, naporniju dimenziju: “Prije sam se super nosila s hejterima. No kad sam ušla u političku arenu, to je potpuno druga priča. Ljudi istražuju moje roditelje, dolaze uvrede ne samo meni nego mojoj obitelji, mom partneru, drugim kandidatima s liste. Nije vam svejedno, pogotovo kad ste mlada žena. Nisam još našla idealan način da se s time nosim. Da, utječe na psihu. Najčešće takve poruke dolaze sa anonimnih profila. Najgori su oni da se zna kako sam ja došla do ovog, da sam se prodala, da sam morala s nekim spavati, da me financiraju Amerikanci, masoni, neke tamne sile, izmišljaju priče o mojim roditeljima i meni. Ljudi ne mogu podnijeti da je mlada žena nekako sam uspjela. To me najviše smeta.”

