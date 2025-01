Goranko Fižulić: Evo kad možemo očekivati prave turbulencije u HDZ-u

Podijeli :

Goranko Fižulić komentirao je aktualne teme u Novom danu s Tihomirom Ladišićem.

“HDZ ne želi biti obilježen time da je gubitnik kao što će to biti Primorac. To je logično nakon debakla u prvom krugu”, objašnjava Fižulić odmak HDZ-a od Primorca nakon lošeg rezultata u prvom krugu. Za pet mjeseci su lokalni izbori i HDZ-u nije dobro sjeo podatak da je Milanović premoćno pobijedio u 19 županija, od 21, u svim županijskim središtima… “S takvim rezultatima, normalno da je moralo doći do distanciranja od Dragana Primorca kao vrlo izvjesnog gubitnika izbora”, kaže.

“Dragan Primorac ne može učiniti ništa što bi promijenilo rezultat izbora. Hoće li taj rezultat biti 40-60, što je priželjkivano od HDZ-a od samog početka, da bar dođu do 40 u drugom krugu i da taj poraz ne zvuči toliko drakonski… Teško da će današnje sučeljavanje išta promijeniti. Kad imate toliko izvjestan rezultat, faktor vremena u nedjelju je možda važniji od svega što će se danas događati na sučeljavanju”, kaže.

“Prvi krug smo slušali sve i svašta što nema veze s ovlastima predsjednika Republike”, kaže Goranko Fižulić dodajući da se sada bar razgovara o onome što su ovlasti predsjednika.

NSATU misija

Građanima, smatra Fižulić, nisu jasne sve finese prepucavanja Milanovića i Plenkovića oko NSATU misije.

“Plenković još uvijek ima šansu da ode u Sabor i pokuša dobiti potrebnu većinu. Ne vjerujem da će se to dogoditi Vjerojatno ćemo još neko vrijeme živjeti u toj sivoj zoni. Za 15-ak dana doći će do promjena u američkoj politici, svi čekaju što će Trump poduzeti pa će se prema tome adaptirati i europska politika. To će biti na čekanju”, kaže.

Lokalni izbori

Govoreći o posljedicama za HDZ nakon ovih izbora, Goranko Fižulić kaže da je to najvažnije pitanje. “HDZ je u poziciji da želi da se sve skupa što prije zaboravi, da ovo sve izgleda kao loša matineja i da svi čekamo večernju predstavu na kojoj će se sve vratiti u standardne okvire u kojima HDZ proglašava pobjedu na lokalnim izborima. Ovakva Milanovićeva pobjeda u prvog krugu pokazala je ono što svi znaju da je jedini recept za pobjedu nad HDZ-om, a to je antihadezeovska koalicija koja je kadra dobiti pobjedu i u Gospiću. Tako je Milanović pokazao opoziciji kako može dobiti vlast.”

“Za HDZ su lokalni izbori važni kao i parlamentarni”, kaže Fižulić i dodaje: “Gubitak ključnih utvrda i loši rezultati u manjim mjestima mogli bi izazvati popriličnu turbulenciju u HDZ-u, ali nisam siguran da će do toga doći. Gledat ćemo još koju godinu mira prije nego počne rat za Plenkovićevo nasljeđe kad postane jasno da on nema namjeru ići po četvrti mandat. Tad možemo očekivati prave turbulencije unutar HDZ-a.”

