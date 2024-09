Podijeli :

Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić u Novom danu je kod naše Nine Kljenak komentirao posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića i one iz HDZ-a, a koje su upućene Hrvatima u BiH.

Hrvati u BiH

“Volio bih da je Plenković popio tu tabletu hrabrosti, ali to nažalost nije slučaj, a i Milanoviću bi možda još jedan mali suplement te hrabrosti nedostajao jer sjetimo se kako je pred NATO summit u Madridu spominjao kako će blokirati ulazak Finske i Švedske dok se ne riješi pitanje jednakopravnosti Hrvata preko promjene izbornog zakona da bi to onda zaboravio. Ne vidim da je Plenković tu tabletu popio”, rekao je Raspudić.

Grlić Radman kritizirao Milanovića: Radi se o jednoj velikoj prevari na Pantovčaku Milanović: Mirovine su niske zbog Vladine nesposobnosti. S tim se ne da živjeti

Komentirajući status Hrvata u BiH, navodi da su Hrvati dovedeni u situaciju da im bošnjačke stranke, ako se slože, mogu izabrati predstavnika i da to čini dvostruku štetu za Hrvate jer im sprječava politički pluralizam jer se oni u takvoj situaciji homogeniziraju i u strahu od preglasavanja glasaju za HDZ BiH.

“Ne sumnjam u dobru namjeru Plenkovića i HDZ-a da žele pomoći Hrvatima u BiH, ali samo do točke gdje će iz Bruxellesa ili američke ambasade netko reći ‘no, no'”, kazao je Raspudić, pojašnjavajući da se HDZ ne želi zamjeriti Bruxellesu i Washingtonu.

Osvrnuo se na Milanovićev stav po tom pitanju ranije i nakon što je postao predsjednik. “Neke stvari je shvatio i to je pozitivan pomak. On je u samom početku išao na skup SDP-a BiH kod Lagumdžije i Komšića, po inerciji, dok se bolje ne upozna s istinskim stanjeM u BiH, misleći da je to neka sestrinska stranka. Međutim, poslije uvidiš, i kroz stvarnost i kroz ponavaljanje ove prevare s Komšićem, da je ta tzv. sarajevska građanska priča krinka za većinski nacionalizam.”

“DP je poslovni projekt”

Osvrnuo se i na rasipanje u Domovinskom pokretu (DP) nakon unutarstranačkih izbora na kojima je za predsjednika ponovno izabran Ivan Penava.

“DP nikad nije ni isplivao iznad političke površine, to je poslovni projekt u kojemu je međuvremenu dolazilo do zamjene partnera, na kraju i preuzimanja firme, u šali mogu reći – ako čitamo što kaže gospodin Pevec – način na koji su njemu uzeli Pevec, na taj način su sad uzeli Radiću DP, kao da neka Božja pravda djeluje i ovdje”, naveo je Raspudić.

“Trovali su rane i frustracije hrvatskog naroda umjesto da ih zacjeljuju”, dodao je o DP-u.

Hoće li ministar Primorac odustati od poreza na nekretnine? “Sve je moguće…” Hoće li “Lijepa naša” odjekivati u školama? “Himna je prelijepa, ali ako je gudiš svako jutro, dosadi”

Mario Radić je nakon napuštanja DP-a najavio osnivanje nove stranke.

“Teško je prodati isti štos više puta”, rekao je Raspudić o toj najavi.

Porez na nekretnine

Osvrnuo se i na uvođenje poreza na nekretnine.

“Oni bi uvodili porez na nekretnine, umirovljenik je primjerice, deda je naslijedio od dede klet, poluruševnu, baka je naslijedila od svojih, i sad će im država udariti porez i uzimat iz džepa, ali će im dio toga davati kroz subvencije za plin, za grijanje. Uzimaju ti iz džepa, a onda te čine nekim jadnikom koji ovisiš o milosti Plenkovićevoj.”

Komentirao je i zahtjev DP-a o himnoj u školi. “Himna je nešto svečano, nešto što ne može biti stalno, svaka inflacija dovodi do devalvacije. Mislim da je u redu da se za početak školske godine obilježi himnom, ali ako svaki dan puštate himnu i pospanoj djeci i po suncu i kiši, vi je na neki način devalvirate. Ne može svaki dan biti nedjelja.”

