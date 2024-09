Hodžić: Milanović je dolazio u BiH i svojim izjavama širio raskol, Plenković to nije radio

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Saborski zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine, Armin Hodžić, komentirao je posjet premijera Andreja Plenkovića BiH.

Posjet premijera Andrej Plenkovića BiH te poruke koje je tom prilikom istaknuo, prije svega oko pitanja izborne ravnopravnosti Hrvata, izazvalo je brojne kritike. Posebno je kritičan bio dio medija i tamošnji političari bliski bošnjačkim strankama i Željku Komšiću.

Armin Hodžić rekao je za HRT kako je počela kampanja za predstojeće lokalne izbore koji se održavaju u BiH.

Dio političara i medija u BiH napao Plenkovića: “Siguran sam da ovdje nije riječ o neznanju”

“Svi akteri su nas upućivali da kad je neka kampanja u BiH, onda je teško očekivati da će se događati neki dogovori, kompromisi i pozitivne poruke jer svatko se bavi svojom kampanjom. Ovo je bio jedan kontinuiran slijed događaja od strane Republike Hrvatske i političkih aktera unutar BiH. Nije samo kod bošnjačke strane da su jedva dočekali i slali poruke koje bi htjelo čuti njihovo biračko tijelo, nije bilo nijednog predstavnika srpskog naroda na ovim sastancima. Svaka unutarnja politika u BiH ujedno je i vanjska politika. Ono što se događa između triju konstitutivnih naroda unutar BiH, reflektira se na odnose bilateralne između BiH i Hrvatske te između BiH i Srbije”, rekao je.

Velika prigoda unutar EU-a

Dodao je kako je važno da BiH pokuša nastaviti svoj europski put, da usvoji sve reforme koje se od njih očekuju.

“Približili su se na svega dva do tri zakona koja su ostala i oko kojih možda postoje prijepori. Ukazuje se jedna velika prigoda unutar EU-a. Ursula von der Leyen poprilično je afirmativno govorila o proširenju članstva Europske unije u što spada i BiH. Važno je za BiH da uhvati taj vlak koji će vjerojatno u ovom desetljeću biti za Europsku uniju”, rekao je Hodžić.

“Plenković je bio samo gost”

Naglasio je kako su reakcije počele dva do tri dana prije posjeta premijera Plenkovića BiH.

“Očigledno nitko nije znao protokol. On je bio takav da premijer Plenković nije presijecao vrpcu i nije se obraćao. Bio je samo gost, kako je i sam rekao na konferenciji za medije. Vjerujem da bi premijer ili predsjednik bilo koje države tijekom boravka iskazao volju i želju da prisustvuje takvom događaju. Taj koridor 5C je vrlo važan za BiH. Kad se poveže u potpunosti, dat će jedan novi impuls BiH u svakom smislu”, naglasio je.

Plenković o MIlanoviću: “Ljudi su samo rekli ono što cijela hrvatska javnost vidi“

Na pitanje koliko su iskrene namjere Bosne i Hercegovine prema EU integracijama, Hodžić je rekao kako se nada ubrzanom putu BiH prema Europskoj uniji jer joj se kao i drugim zemljama u regiji stalno nude lažne alternative.

“Vidimo što se događa u Europi, ruski utjecaj itekako je prisutan u BiH. Vrlo je važno da čelništvo BiH iskoristi ovu prigodu i da pokuša ostvariti plan rasta i sve reforme koje su potrebne za članstvo u Europskoj uniji i NATO savezu”, rekao je.

“Milanović je širio dodatnu netrpeljivost i raskol”

Istaknuo je da posjeti premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića Bosni i Hercegovini nisu isti.

“Milanović je obično dolazio i svojim izjavama širio dodatnu netrpeljivost i raskol. Premijer Plenković to nije radio. Možda se nekome ne sviđa stav premijera Plenkovića o Izbornom zakonu i pravima Hrvata u BiH, ali to je politički legitimno da se s nekim ne slažete. Ako nekoga vrijeđate, onda su to izjave koje dodatno zapaljuju, rekao je Hodžić.

Smatra kako je situacija u BiH dosta začahurena te da su sva tri naroda su u nekoj vrsti straha.

